Sách bóng đá bán chạy tháng 5

|
Tháng 5 ở nhà sách Kim Đồng (phường Bến Thành, TP.HCM), những tác phẩm dành cho thiếu nhi như truyện tranh, sách tranh, sách giáo dục, kỹ năng sống... được nhiều độc giả tìm đọc. Không gian các quầy sách thiếu nhi thường xuyên có phụ huynh và học sinh ghé xem, chọn sách trong những ngày cuối tuần.
|
Nhiều phụ huynh tìm mua sách với mong muốn đồng hành cùng con trong giai đoạn nghỉ hè cũng như làm quà tặng nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Bên cạnh các bộ truyện tranh quen thuộc, sách rèn luyện kỹ năng, khám phá khoa học và phát triển tư duy cũng nhận được sự quan tâm.
|
Ở mảng văn học thiếu nhi, nhiều tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất (2023-2025) cũng nhận được sự quan tâm của độc giả. Một số đầu sách nổi bật được trưng bày tại nhà sách gồm Con sư tử trong lâu đài quỷ dữ, Chuyện ở làng Mênh Mông, Bà phù thủy đi mua ve chai...
|
Trong những ngày hoạt động cuối cùng, nhà sách Cá Chép (phường Bàn Cờ, TP.HCM) đón lượng lớn độc giả đến tham quan, mua sắm. Các đầu sách thiếu nhi, từ truyện tranh, sách tranh đến sách kiến thức, là nhóm sản phẩm được nhiều độc giả lựa chọn.
|
Nhân viên nhà sách cho biết nhiều phụ huynh cũng tìm mua sách tranh về văn hóa, lịch sử và truyện cổ tích cho trẻ em. Các đầu sách có nội dung gần gũi, minh họa sinh động được lựa chọn như một cách giúp trẻ tiếp cận kiến thức và hình thành thói quen đọc sách từ sớm.
|
Tại nhà sách Tổng hợp (phường Sài Gòn, TP.HCM) của nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, các đầu sách về lịch sử, văn hóa và con người TP.HCM tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Nhu cầu tìm mua những ấn phẩm liên quan đến thành phố tăng lên khi dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác đang đến gần.
|
Bộ hồi ký của nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng cũng được nhiều độc giả tìm đọc nhân dịp bà ra mắt cuốn hồi ký thứ ba, Chân cứng đá mềm. Sức hút của tác phẩm mới đồng thời góp phần thúc đẩy lượng tìm mua hai cuốn hồi ký trước đó của bà tại nhà sách.
|
Tại Hiệu sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), cuốn Lịch sử FIFA World Cup được một số độc giả tìm mua. Sắp tới mùa World Cup, sách về chủ đề bóng đá, thể thao, về các câu lạc bộ bóng đá,... có nhiều độc giả quan tâm hơn.
|
Một số cuốn sách chủ đề thể thao gây chú ý gồm Tự truyện "Voi Rừng" Drogba, Wayne Rooney - Quỷ đầu đàn Số 10 vĩ đại tại nhà hát, Kỷ nguyên của thánh thần, "Phượng hoàng lửa" - Hồi sinh từ tro tàn,...
|
Ngoài dòng sách thể thao được quan tâm hơn theo mùa bóng lăn, cuốn sách hồi ký Chân cứng đá mềm của tác giả Xuân Phượng cũng có sức bán tốt.
|
Cuốn Chuyện với Thanh của tác giả Nguyễn Thành Nam duy trì sức bán khá tốt. Các sách về chủ đề tâm lý học của Carl Gustav Jung vẫn được nhiều độc giả quan tâm. Có thể nói, sách của Carl Jung đã có một lượng "fan trung thành" tại Việt Nam, có lượng bán ổn định qua thời gian.
|
Tại Hiệu sách Tân Việt (Đinh Lễ, Hà Nội), sách thiếu nhi được nhiều phụ huynh tìm mua. Mùa hè tới, các nhà xuất bản, công ty sách ra mắt nhiều ấn phẩm sách thiếu nhi. Nhiều gia đình dắt con nhỏ tới hiệu sách để tự tay chọn sách đọc mùa hè.
|
Ở Hiệu sách Tân Việt, dòng ấn phẩm được phụ huynh tìm mua nhiều là sách tranh, sách tương tác, sách kỹ năng cho trẻ,...
|
Tại Nhà sách FAHASA (Hà Nội), nhiều phụ huynh hỏi mua các sách truyện kinh điển, tuyển tập truyện cổ tích, sách trang bị kỹ năng sống, kỹ năng an toàn cho trẻ khi vào hè.
|
Sách truyện kinh điển được nhiều bố mẹ tìm đọc có thể kể tới Những tấm lòng cao cả, Túp lều của Bác Tôm, Những cuộc phiêu lưu của Gulliver, Alice ở Xứ sở thần tiên,...
|
Cuốn Sứ mệnh Hail Mary lọt vào danh sách bán chạy của Nhà sách FAHASA. Bộ phim chuyển thể cùng tên của tác phẩm này là một bộ phim "ăn khách" tại rạp những tháng vừa qua, nhiều khán giả xem phim xong đã tìm mua cuốn sách để hiểu hơn tác phẩm gốc. Trốn lên mái nhà để khóc - cuốn sách "viral" trên mạng xã hội cũng nằm trên kệ sách bán chạy của FAHASA.
Shelf Check là loạt bài của Tri Thức - Znews. Hàng tháng, chúng tôi sẽ tới các hiệu sách chụp ảnh kệ sách bán chạy, sách nổi bật; qua đó phản ánh xu hướng đọc của công chúng, dòng sách được ưa thích, tác giả được mến mộ.