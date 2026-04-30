Sách về lịch sử TP.HCM, sách điệp viên bán chạy tháng 4

Sau tin đóng cửa vào đầu tuần, nhà sách Cá Chép đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện truyền thông của đơn vị cho biết trong tháng 4, độc giả ưu tiên những đầu sách lịch sử, đặc biệt là quyển Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình nói về cuộc đời của Bác.
Cả hai phiên bản Anh - Việt của tác phẩm Lịch sử Việt Nam bằng hình nhận được sự yêu thích của bạn đọc trong những ngày cuối tháng 4. Đây cũng là một trong những đầu sách bán chạy nhất của đơn vị từ khi ra mắt.
Từ tháng 4, hệ thống nhà sách FAHASA cũng ra mắt bảng xếp hạng sách bán chạy với 4 dòng sách, bao gồm: Văn học, Kinh tế, Tâm lý kỹ năng, Sách tổng hợp. Bảng được cập nhật hàng tuần dựa trên số sách được bán ra tại đơn vị.
Ở chi nhánh Tân Định của chuỗi nhà sách, dẫn đầu bảng xếp hạng sách bán chạy với dòng sách Tổng hợp là những sản phẩm liên quan đến bài Tarot trong khi Con đường chẳng mấy ai đi đứng vị trí đầu tiên trong dòng sách Tâm lý kỹ năng. Đây là tác phẩm có doanh số trên 10 triệu bản in trên toàn thế giới và được dịch sang hơn 25 ngôn ngữ với hơn 10 năm nằm trong danh sách Best-sellers của New York Times. Chiến tranh tiền tệ là tác phẩm dẫn đầu bảng xếp hạng sách Kinh tế. Đứng đầu dòng sách Văn học là tiểu thuyết dịch Hồ điệp với Kình ngư của Tuế Kiến - tác giả mạng được yêu thích ở Trung Quốc, Việt Nam.
Ở nhà sách Tổng hợp của NXB Tổng hợp TP.HCM, tác phẩm Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh được bạn đọc săn đón dù ra mắt vào năm 2025, dịp 50 năm kỷ niệm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước. Đại diện đơn vị cho biết càng gần cuối tháng thì càng có nhiều độc giả tìm mua tác phẩm này.
Bên cạnh đó, những dòng sách về các điệp viên như Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn, sách về cụm tình báo H.63 duy trì sức mua tốt. Hồi ký thứ ba của đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng, 97 tuổi - Chân cứng đá mềm - thu hút độc giả đồng thời giúp tăng sức mua của quyển hồi ký thứ nhất và thứ hai. Hiện, Khắc đi... Khắc đến... đã hết hàng tại hầu hết nhà sách.
Tại Nhà sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), các cuốn sách về lịch sử cũng có sức bán tốt dịp đại lễ. Nhiều gia đình, độc giả tìm kiếm các đầu sách liên quan tới Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 để đọc trong dịp nghỉ dài ngày.
Trong các cuốn sách lịch sử, cuốn 30/4/1975 - Sài Gòn không còn trận tuyến - Những ký ức về một ngày trọng đại được nhiều độc giả chú ý. Theo quan sát, các sách ra mắt theo dòng sự kiện đều có sức bán từ khá tới tốt. Để có sự đón nhận này từ độc giả, nhà xuất bản, nhà phát hành cần có kế hoạch ra mắt, tái bản sớm, trước dịp lễ khoảng 2 tuần tới 1 tháng.
Ngoài dòng sách chủ đề lịch sử được quan tâm, tháng 4 có một số đầu sách bán chạy mới. Trong đó, cuốn sách mới của nhà văn Xuân Phượng - Chân cứng đá mềm có sức bán tốt nhất. Cuốn sách mới này đồng thời thúc đẩy sức bán của các cuốn sách cùng tác giả. Tác phẩm mới của nhà văn Hồ Anh Thái (Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân), Chuyện với Thanh (tác giả Nguyễn Thành Nam), Để gió cuốn đi là 3 cuốn sách nổi bật của tháng này.
Tại Nhà sách Tân Việt (Hà Nội), độc giả cũng quan tâm tới các dòng sách lịch sử trong dịp lễ. Đồng thời, Nhà sách Tân Việt cũng thu hút nhiều gia đình tới dịp lễ nên dòng sách thiếu nhi, đặc biệt là sách thiếu nhi có chủ đề lịch sử cũng có sức bán khá.
|Các cuốn sách được độc giả tìm mua có thể kể tới một số cuốn nghiên cứu lịch sử như Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hành trình đến thắng lợi, một số cuốn về văn hóa - lịch sử miền Nam nói chung và TP.HCM nói riêng như Nam Kỳ ngao du, Một tháng ở Nam Kỳ,...
