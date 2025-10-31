Sách bán chạy tháng 10: Sức hút của chủ đề lịch sử

Chỉ vừa phát hành giữa tháng 10 nhưng Continental Saigon - Từ hào quang đế quốc đến giấc mộng Đông Dương tan vỡ (Philippe Franchini, Tôn Quang Toàn dịch) đã nhanh chóng trở thành ấn phẩm bán chạy của Nhà sách Phương Nam, đứng cùng hàng với những ấn phẩm lâu năm khác như Tội ác và Hình phạt (Fyodor Dostoevsky, Cao Xuân Hạo dịch), Giận (Thích Nhất Hạnh), Nếu biết trăm năm là hữu hạn (Phạm Lữ Ân). Tác giả Philippe Franchini là con trai của Mathieu Franchini, người đã mua lại khách sạn Continental Saigon vào năm 1930, và một phụ nữ quê Mỹ Tho. Ông sinh ra tại Sài Gòn (TP.HCM ngày nay), sau đó học ngành văn chương tại Đại học Paris-Sorbonne. Năm 1965 sau khi cha mất, ông quay lại Sài Gòn tiếp quản khách sạn cho đến năm 1975. Tác phẩm này là bức ký họa sống động về một biểu tượng di sản, mở ra một giai đoạn lịch sử nhiều đổi thay của miền Nam Việt Nam - từ đời sống nghệ sĩ, văn nhân, trí thức, đến tình hình chính trị, xã hội, mỗi trang sách đều vang vọng tiếng thời gian và những ký ức khó phai. Ảnh: PNB.