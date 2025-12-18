Sắc vóc 'nữ hoàng nhảy cao' tạo nên kỳ tích ở SEA Games 33

|
Chiều 16/12, nội dung nhảy cao nữ tại SEA Games 33 chứng kiến màn bứt phá ngoạn mục của Bùi Thị Kim Anh. Nữ VĐV sinh năm 2006 nhanh chóng trở thành tâm điểm khi chinh phục thành công mức xà 1,86 m - thành tích tốt nhất của nội dung nhảy cao nữ tại đấu trường khu vực trong suốt 14 năm qua. Với kết quả này, Kim Anh giành HCV ngay lần đầu tiên tham dự SEA Games. Ảnh: Duy Hiệu.Ảnh: Duy Hiệu.
|Chiến thắng của Kim Anh càng trở nên đặc biệt khi trước đó, trong suốt cả năm 2025, cô chưa từng vượt qua mốc 1,80 m. Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia, thành tích tốt nhất của nữ VĐV trẻ chỉ dừng ở mức 1,77 m. Bởi vậy, cú nhảy 1,86 m tại SEA Games 33 được xem là một "kỳ tích", vượt xa kỳ vọng chuyên môn. Ảnh: Duy Hiệu.
Ngay sau khi giành HCV, Kim Anh đăng tải hình ảnh ăn mừng chiến thắng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái "Lần đầu tiên", như một lời đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu. Trước đó, cô từng gây chú ý khi chinh phục mức xà 1,73 m, qua đó giành huy chương đồng tại Giải vô địch điền kinh U18 châu Á năm 2022. Ảnh: Kim Anh/Facebook.
Bùi Thị Kim Anh là gương mặt trẻ triển vọng của điền kinh Ninh Bình. Ở các giải trẻ trong hệ thống quốc gia, cô sớm bộc lộ tố chất chuyên môn nổi bật ở nội dung nhảy cao. Năm nay, Kim Anh được triệu tập lên đội tuyển điền kinh Việt Nam, tập trung tập huấn và chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: Kim Anh/Facebook.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích chuyên môn, Bùi Thị Kim Anh còn gây chú ý bởi nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ. Nữ VĐV có gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt sáng cùng nụ cười tỏa nắng. Ảnh: Kim Anh/Facebook.
Trên mạng xã hội, Kim Anh khá kín tiếng. Cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi du lịch hay chụp ảnh selfie. Nữ VĐV có phong cách thời trang năng động, trẻ trung. Ảnh: Kim Anh/Facebook.
Mỗi bức ảnh của Kim Anh đều nhận được nhiều lời khen về ngoại hình từ bạn bè và người hâm mộ. Ảnh: Kim Anh/Facebook.
