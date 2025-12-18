Sắc vóc 'nữ hoàng nhảy cao' tạo nên kỳ tích ở SEA Games 33

Ngay sau khi giành HCV, Kim Anh đăng tải hình ảnh ăn mừng chiến thắng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái "Lần đầu tiên", như một lời đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu. Trước đó, cô từng gây chú ý khi chinh phục mức xà 1,73 m, qua đó giành huy chương đồng tại Giải vô địch điền kinh U18 châu Á năm 2022. Ảnh: Kim Anh/Facebook.