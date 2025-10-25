Sắc vóc con gái mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề

Chung Lệ Đề cùng hai con gái Jaden và Cayla gây chú ý trên thảm đỏ với phong cách thời trang đồng điệu. Ba mẹ con được đánh giá là hình ảnh nổi bật của sự kiện.

Theo QQ, mới đây, tại thảm đỏ sự kiện VOGUE Fashion Gala 2025, diễn viên Chung Lệ Đề xuất hiện cùng hai con gái là Jaden (17 tuổi) và Cayla (15 tuổi), thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Ba mẹ con lựa chọn phong cách thời trang đồng điệu, được đánh giá là một trong những hình ảnh nổi bật nhất của thảm đỏ năm nay. Chung Lệ Đề diện đầm dạ hội hở vai, dáng dài quét đất, mang lại vẻ đẹp sang trọng, gợi cảm. Phần trang điểm do chính chồng là Trương Luân Thạc thực hiện.

Hai con gái của Chung Lệ Đề cũng gây chú ý với phong cách thời trang nổi bật. Cayla, 15 tuổi, lựa chọn váy ngắn phồng màu hồng nhạt, tạo hình ảnh trẻ trung, trong sáng. Trong khi đó, Jaden, 17 tuổi, diện đầm cúp ngực cùng tone màu.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, ba mẹ con còn nhận được nhiều lời khen về tương tác tự nhiên. Trong suốt quá trình xuất hiện, họ nắm tay nhau và phối hợp ăn ý trước ống kính. Khi kết thúc sự kiện, Cayla chia sẻ rằng: “Lưu Diệc Phi khen con mặc váy đẹp”.

Hình ảnh Chung Lệ Đề và các con. Ảnh: QQ.

Trên mạng xã hội, khán giả cho rằng hai con gái thừa hưởng nhiều nét đẹp lai của mẹ, sở hữu gương mặt thanh tú và vóc dáng nổi bật, trong đó Cayla cao gần 1m70. Nhiều ý kiến cho rằng màn xuất hiện tại VOGUE Fashion Gala 2025 có thể là bước khởi đầu cho hành trình nghệ thuật của hai cô gái trong tương lai.

Dù vậy, trước khi gây chú ý trên thảm đỏ VOGUE Fashion Gala 2025, con gái út Cayla - từng trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc vì phong cách thời trang bị cho là quá trưởng thành so với lứa tuổi vị thành niên.

Theo Sohu, trong dịp sinh nhật 14 tuổi, Cayla đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật trên mạng xã hội, diện váy cúp ngực, lộ vai và lưng trần. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, trong đó không ít bình luận cho rằng trang phục và cách tạo dáng của cô bé không phù hợp với lứa tuổi.

Trước những ý kiến trái chiều, Cayla sau đó đã phản hồi trên mạng xã hội, bày tỏ rằng cô chỉ muốn thể hiện phong cách và sở thích cá nhân trong ngày sinh nhật, không có ý phản cảm hay gây tranh cãi.