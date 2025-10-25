Britney Spears mất kiểm soát

Britney Spears vừa bị ghi lại hình ảnh lái xe lạng lách sau một buổi tối đi chơi. Hành động của nữ ca sĩ khiến nhiều người lo ngại về tình trạng tâm lý của cô.

Theo Page Six, Britney Spears vừa bị ghi lại khoảnh khắc lái xe lạng lách, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường sau một buổi tối đi chơi mới đây.

Cụ thể, đoạn video gây sốc cho thấy ngôi sao nhạc pop mặc áo trễ vai màu vàng, quần short trắng, đội mũ đen. Cô rời nhà hàng Red-O ở Thousand Oaks (California), bất chấp việc có người đã cố khuyên cô không nên tự cầm lái.

Chiếc BMW màu đen của Spears sau đó quay đầu đột ngột, lốp xe rít lên chói tai rồi lấn sang các làn đường khác, kể cả làn xe đạp. Có lúc, xe của cô còn băng qua cả dải phân cách giữa đường. Trong video, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy còn bị bắt gặp vừa ăn trong xe khi dừng đèn đỏ, vừa bám sát đuôi xe phía trước.

Khi về đến nhà, Spears được cho là loay hoay gần nửa giờ chỉ để mở cổng vào. “Cô ấy nhập mã, lái xe tới cổng nhưng nó không mở. Cô ấy lặp lại vậy ba, bốn lần”, một nguồn tin kể với Daily Mail.

Britney Spears bị bắt gặp ăn trong lúc lái xe. Ảnh: backgrid.

Trước đó, tại nhà hàng, Spears cũng khiến nhiều người chú ý khi nắm tay một vị khách khác và đi lại xung quanh.

Một nguồn tin cho biết Spears đang “rơi vào vòng xoáy tâm lý” sau khi chồng cũ Kevin Federline ra mắt hồi ký You Thought You Knew, khơi dậy nhiều vết thương cũ. Người này nói thêm, nữ ca sĩ đang “bất ổn” và có những biểu hiện “bốc đồng”.

Cuốn sách của Federline đã gây chú ý suốt tháng qua với hàng loạt tiết lộ gây sốc: từ cáo buộc Spears dùng cocaine khi đang cho con bú, đến việc ngoại tình với vũ công trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ. Anh còn kể Spears có hành vi bạo lực với mình và hai con trai Sean Preston (20 tuổi) cùng Jayden (19 tuổi).

Federline khẳng định hồi ký được viết “từ sự thấu hiểu” và nhằm “giúp đỡ” vợ cũ. Tuy nhiên, Spears cùng người đại diện phản pháo rằng đây chỉ là chiêu “kiếm tiền” rẻ tiền. “Nếu thật sự yêu ai đó, bạn sẽ không giúp họ bằng cách làm họ bẽ mặt”, nữ ca sĩ viết trên X (Twitter) tuần trước.

Federline từng kết hôn với Spears từ năm 2004 đến 2007 và có hai con trai là Sean Preston và Jayden James. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, anh giành quyền nuôi con và nhận khoản trợ cấp nuôi dưỡng 20.000 USD mỗi tháng cho đến tháng 11/2024, khi cả hai con đều bước sang tuổi 18. Hiện anh chung sống cùng vợ thứ hai, Victoria Prince, và có thêm hai con gái.