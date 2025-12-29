Lisa và bạn trai lại gây xôn xao

Lisa được cho là cùng bạn trai Frédéric Arnault đi xem show diễn ở CLB thoát y nổi tiếng Crazy Horse vào Giáng sinh vừa qua.

Những ngày gần đây, Lisa (BlackPink) trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội quốc tế. Theo tờ Sohu, mạng xã hội xuất hiện thông tin Lisa đã kết hôn với Frédéric Arnault. Thậm chí, thông qua một số vlog gần đây, nhiều người còn đồn đoán nữ ca sĩ mang thai. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin chính thức hay bằng chứng xác thực nào được đưa ra.

Theo chia sẻ của nhiều cư dân mạng quốc tế, vào 24/12, Lisa và Frédéric Arnault được bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Paris. Cả hai được cho là đã đi mua sắm, ăn tối và đón Giáng sinh chung. Trong suốt hai năm qua, cặp đôi nhiều lần lộ dấu hiệu hẹn hò như mặc trang phục đồng điệu, sử dụng phụ kiện giống nhau…

Lisa và bạn trai vướng tin đã kết hôn. Ảnh: Lisa, Frederic Arnault/Instagram.

Frédéric Arnault cũng được cho là thường xuyên sắp xếp thời gian bay sang các quốc gia khác để gặp Lisa, đồng hành cùng cô trong nhiều dịp quan trọng, từ các buổi hòa nhạc đến kỳ nghỉ Lễ Tình nhân tại Thái Lan. Anh còn được nhắc đến với vai trò hỗ trợ chăm sóc thú cưng của nữ ca sĩ trong những chuyến công tác dài ngày.

Từ lâu, chuyện tình cảm của nữ thần tượng luôn gây chú ý. Kể từ khi vướng tin đồn hẹn hò với Frédéric Arnault - con trai thứ ba của gia đình tỷ phú LVMH - vào 2023, Lisa được nhận xét bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp. Việc cô tham gia biểu diễn tại Crazy Horse được xem là dấu mốc thể hiện rõ sự chuyển hướng sang hình ảnh táo bạo, đậm chất phương Tây, đồng thời mở rộng ảnh hưởng tại thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, vào đêm Giáng sinh gần đây, Lisa và bạn trai tiếp tục tới xem một buổi biểu diễn ở Crazy Horse. Frédéric Arnault được cho là theo dõi chăm chú và ghi lại khoảnh khắc trên sân khấu. Chi tiết này làm dấy lên nhiều suy đoán về việc Lisa duy trì sự gắn bó với Crazy Horse là do có liên quan đến mối quan hệ tình cảm hiện tại. Dù vậy, tất cả thông tin xoay quanh đời sống riêng tư của Lisa hiện vẫn dừng ở mức đồn đoán.

Thời gian qua, Lisa phát hành MV mới mang tên Dream, hợp tác cùng tài tử Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Nội dung ca khúc được cho là xoay quanh chuyện tình của thành viên nhóm BlackPink với bạn trai cũ. Danh tính chàng trai chưa được hé lộ nhưng nhiều điểm trong ca khúc được cho là rất giống rapper One, từng cùng chung công ty quản lý YG Entertainment với Lisa.