Thí sinh hoa hậu Mỹ bị bắn chết

Thi thể của thí sinh hoa hậu Kada Scott (23 tuổi) được phát hiện tại một ngôi trường bỏ hoang sau khi cô mất tích vào 3 tuần trước.

Theo People, sau gần ba tuần mất tích, Kada Scott (23 tuổi) - thí sinh cuộc thi Miss Pennsylvania USA 2024, được xác nhận đã tử vong do trúng đạn vào đầu. Cảnh sát Philadelphia tuyên bố đây là vụ giết người có chủ ý.

Theo Sở Y tế Philadelphia, thi thể Scott được tìm thấy ngày 18/10 trong một hố nông phía sau trường trung học bỏ hoang Ada Lewis. Trước đó ba ngày, nghi phạm Keon King (21 tuổi) đã bị bắt giữ với cáo buộc bắt cóc và gây nguy hiểm cho người khác. Sau khi phát hiện thi thể, công tố viên nâng khung truy tố lên tội giết người cấp độ một, cùng hàng loạt tội danh khác như tàng trữ súng, trộm cắp, ngược đãi thi thể và tiêu hủy chứng cứ.

Kada Scott (23 tuổi) qua đời sau khi mất tích 3 tuần. Ảnh: NY Post.

Kada Scott được báo mất tích từ ngày 7/10, sau khi rời khỏi nơi làm việc vào ngày 4/10. Cô là nhân viên chăm sóc y tế và đang làm tại viện dưỡng lão. Gia đình cho biết trước khi biến mất, Scott nói rằng cô đang bị một người đàn ông “liên tục quấy rối qua điện thoại”.

Trước đó, dữ liệu điện thoại cho thấy Scott và King có liên lạc nhiều lần trước khi cô mất tích. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định rõ mối quan hệ giữa hai người.

Cảnh sát xác định nghi phạm lái chiếc Hyundai Accent mà hắn đánh cắp từ một tài xế giao đồ ăn. Dữ liệu định vị cho thấy điện thoại của King liên tục di chuyển giữa một ngôi nhà trên đường Belmar Terrace và khu vực quanh trường Ada Lewis – nơi thi thể nạn nhân được chôn.

Hình ảnh camera giám sát ghi lại vào đêm 5/10, chiếc xe của King xuất hiện tại trung tâm thể thao gần trường học. Hai người đàn ông được nhìn thấy khiêng một vật thể lớn từ xe ra khu đất phía sau.

King từng bị bắt hồi đầu năm 2025 vì tội tấn công và bắt cóc một phụ nữ khác, nhưng được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh. Vụ án này sau đó bị hủy do nhân chứng không ra tòa. Sau vụ án của Scott, hồ sơ cũ đã được khôi phục điều tra.