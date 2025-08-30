S&P nâng hạng tín nhiệm Vietcombank lên BB+, cao nhất ngành ngân hàng

S&P nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn Vietcombank lên BB+, triển vọng ổn định, mức cao nhất trong các ngân hàng Việt Nam được tổ chức này đánh giá và tương đương xếp hạng quốc gia.

Theo S&P, việc nâng hạng Vietcombank phản ánh kỳ vọng ngân hàng này sẽ giữ vững nguồn vốn trong 24 tháng tới. Ảnh: Nam Khánh.

Standard and Poor’s Global Ratings (S&P) - tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới - vừa quyết định nâng đánh giá nhà phát hành dài hạn của Vietcombank năm 2025 từ mức BB lên BB+, với triển vọng ổn định.

Với quyết định này, Vietcombank đang là ngân hàng có mức hệ số tín nhiệm dài hạn cao nhất trong các nhà băng mà tổ chức S&P xếp hạng, đồng thời đây cũng là ngân hàng đang có hệ số tín nhiệm cao nhất ngưỡng cho phép, tương đương với hệ số tín nhiệm của quốc gia.

Bên cạnh đó, S&P cũng nâng định hạng sức mạnh độc lập (stand-alone credit profile) của Vietcombank thêm hai bậc, từ "bb-" lên "bb+".

Theo S&P, quyết định này phản ánh kỳ vọng Vietcombank sẽ duy trì mức vốn vững chắc trong 24 tháng tới và duy trì chất lượng tài sản tốt hơn mặt bằng chung của các ngân hàng đồng hạng.

Tổ chức này ước tính tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro (RAC) của Vietcombank đạt khoảng 5,8-6,3% trong hai năm tới, so với 5,9% cuối năm ngoái.

S&P đánh giá hồ sơ rủi ro của Vietcombank sẽ ổn định ngay cả khi kinh tế vĩ mô biến động. Nợ xấu có thể tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì thấp nhất hệ thống, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu khoảng 200%, tạo bộ đệm an toàn trước rủi ro tín dụng.

Đối với bối cảnh chung, S&P nhận định kinh tế Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình khu vực nhờ FDI, tiêu dùng và du lịch. Các yếu tố như thị trường bất động sản phục hồi, giảm lãi suất và tăng trưởng tín dụng góp phần cải thiện chất lượng tài sản của ngân hàng, dù tốc độ tín dụng cao cũng tiềm ẩn rủi ro.

S&P lưu ý chuẩn mực minh bạch và Basel III tại Việt Nam triển khai chậm hơn một số nước, song việc Chính phủ tăng cường siết chặt quy định đang góp phần nâng tính minh bạch và giám sát hệ thống tài chính.