Đồng rupee ngày càng yếu

Đồng rupee Ấn Độ tiếp tục suy yếu khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần ở mức 90,07 INR/USD, giữa lúc chứng khoán giảm điểm và USD mạnh lên, làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ giảm sâu mới.

Đồng rupee có xu hướng mất giá kéo dài. Ảnh: Bloomberg.

Đồng rupee Ấn Độ kết thúc phiên giao dịch đầu tuần này ở mức mốc 90,07 INR đổi 1 USD (90,07 INR/USD), yếu hơn so với cuối tuần trước trong bối cảnh chứng khoán nước này giảm và các đồng tiền châu Á khác trượt nhẹ. Giới giao dịch cho biết tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi đồng nội tệ Ấn Độ có dấu hiệu bước vào vùng dao động mới với xu hướng suy yếu, theo Reuters.

Trong tuần trước, đồng rupee từng rơi xuống mức thấp kỷ lục 90,42 INR/USD trước khi hồi phục nhẹ lên quanh mốc 89,98 INR đổi 1 USD . Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn hạn chế mở vị thế đầu cơ và chờ đợi tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vì đó là yếu tố được đánh giá có ảnh hưởng lớn đến định hướng rupee trong ngắn hạn.

Áp lực của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ

Reuters cho biết đồng rupee hiện đã giảm khoảng 5% từ đầu năm, trở thành một trong những đồng tiền yếu nhất khu vực châu Á.

Đà mất giá kéo dài của rupee khiến thị trường dồn sự chú ý vào động thái của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI). Tuy nhiên, mức độ và thời điểm can thiệp của RBI trong thời gian gần đây lại trở nên khó đoán.

Theo Bloomberg, nhiều nhà giao dịch “đứng ngồi không yên” vì không thể biết RBI sẽ hành động khi nào và với quy mô ra sao, khiến tâm lý phòng thủ trên thị trường gia tăng rõ rệt.

Trong cuộc họp chính sách gần đây, RBI đã hạ lãi suất thêm 0,25% xuống 6,25% và không đề cập đến sự suy yếu của đồng nội tệ. Động thái này khiến giới giao dịch bất ngờ, bởi họ kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ có lập trường cứng rắn hơn hoặc gửi tín hiệu can thiệp rõ ràng để ổn định tỷ giá.

Bối cảnh USD khan hiếm trên thị trường quốc tế khiến các đồng tiền mới nổi trở nên nhạy cảm hơn với biến động chi phí vốn USD. Chỉ cần chỉ số Dollar Index tăng hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ nhích lên, rupee có thể chịu áp lực ngay lập tức.

Reuters nhận định dòng vốn thương mại và đầu tư yếu tiếp tục đè nặng lên đồng rupee. Trong khi đó, thanh khoản thấp làm rủi ro biến động tỷ giá lớn hơn, đặc biệt trong những giai đoạn RBI không can thiệp trực tiếp.

Tuần trước, RBI đã phải bán USD để hạn chế đà rơi của rupee sau khi đồng nội tệ lần đầu xuyên mốc 90 INR đổi 1 USD . Tuy vậy, giới phân tích cảnh báo rằng nếu thiếu sự hỗ trợ nhất quán và thường xuyên hơn, rupee có thể đối mặt nguy cơ tiếp tục trượt sâu.

Diễn biến tỷ giá Indian Rupee Spot (INR/USD) trong giai đoạn đầu 2024 - cuối 2025 cho thấy đồng rupee đã liên tục mất giá và vượt mốc thấp kỷ lục 90 INR đổi 1 USD . Dữ liệu: Bloomberg.

Ngoài thị trường ngoại hối, chứng khoán Ấn Độ cũng chịu áp lực cùng chiều phần lớn thị trường châu Á khi nhà đầu tư rút khỏi tài sản rủi ro trước cuộc họp Fed. Điều này khiến rupee thiếu vắng lực đỡ từ dòng vốn mới.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng quốc tế bắt đầu đưa ra cảnh báo. ANZ cho rằng đồng rupee có thể suy yếu thêm nếu đàm phán thương mại Mỹ - Ấn không có tiến triển rõ rệt và mức thuế hiện tại của Mỹ tiếp tục gây sức ép lên dòng vốn. Đây được xem là rủi ro lớn trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm cách củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dòng vốn yếu, USD mạnh gây sức ép cho rupee

Không chỉ chịu ảnh hưởng từ Fed hay thanh khoản USD, rupee còn đối mặt các thách thức mang tính nền tảng. Dòng vốn nước ngoài chảy vào trái phiếu và cổ phiếu Ấn Độ vẫn mờ nhạt, trong khi nhu cầu USD từ các doanh nghiệp nhập khẩu, đặc biệt là doanh nghiệp năng lượng, đứng ở mức cao, khiến cung cầu ngoại tệ mất cân đối kéo dài.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kinh tế toàn cầu thiếu điểm sáng và chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và Ấn Độ tiếp tục bất lợi cho rupee. Trong bối cảnh đó, chiến lược của RBI vẫn thiên về “làm mượt” biến động thay vì bảo vệ một mức tỷ giá cụ thể, khiến dư địa hồi phục của rupee trong ngắn hạn bị hạn chế.

Bloomberg cho biết thị trường đang trong trạng thái phòng thủ rõ rệt: nhà đầu tư giảm rủi ro, doanh nghiệp tranh thủ mua USD khi giá điều chỉnh và các "trader" tránh đặt cược mạnh vào một xu hướng duy nhất. Điều này khiến rupee dễ bị phản ứng mạnh trước bất kỳ cú sốc nào, từ dữ liệu lạm phát Mỹ đến phát biểu của quan chức Fed.

Trên thị trường trái phiếu, giới giao dịch chuẩn bị cho khả năng biến động mạnh sau cuộc họp lãi suất của Fed, do bất kỳ tín hiệu “diều hâu” nào cũng có thể kéo rộng chênh lệch lợi suất, gây sức ép mới lên đồng nội tệ Ấn Độ.

Giới phân tích cho rằng chỉ khi Fed phát tín hiệu nới lỏng hơn, dòng vốn cải thiện hoặc RBI tăng cường can thiệp rõ ràng, rupee mới có cơ hội thoát khỏi vùng giá hiện tại. Trước mắt, đồng tiền này được dự báo dao động quanh 89,80-90,50 INR/USD, trừ khi xuất hiện một cú hích lớn từ thị trường quốc tế.