Rủi ro khi mua sạc Trung Quốc công suất cao, giá rẻ

Một số bộ sạc 120 W giá rẻ không hoàn toàn vô dụng khi vẫn có thể sạc nhanh, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do tản nhiệt kém.

Nhiều bộ sạc lấy tên mã sản phẩm là 120 W, khiến người dùng dễ nhầm lẫn. Ảnh: Lei Technology.

Trên các sàn thương mại điện tử, hàng loạt bộ sạc gắn nhãn 120 W có giá chỉ 10-50 nhân dân tệ (1,5- 7 USD ) đang bán rất chạy. CCTV và nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc gần đây đã cảnh báo rằng một số sản phẩm này dùng 120 W làm tên mã, không phải công suất thực, với thử nghiệm thực tế chỉ đạt 22,5W.

Để thử nghiệm, Lei Technology đã mua một bộ sạc trên sàn thương mại điện tử. Sản phẩm được gửi đến có hộp xanh trắng, vỏ nhựa hoàn thiện màu xám bạc trông giống kim loại. Đặc điểm nổi bật nhất là thiết kế cổng USB-A và USB-C được xếp chồng lên nhau, chỉ cắm được một cáp khi sử dụng. Đây là giải pháp loại bỏ rủi ro quá tải khi dùng đồng thời 2 cổng.

Mẫu sạc có hai cổng nằm cùng một chỗ. Ảnh: Lei Technology.

Kết quả thử nghiệm trên 6 thiết bị cho thấy bất ngờ. Với Xiaomi 15 Pro hỗ trợ sạc 90 W, bộ sạc kích hoạt được giao thức sạc nhanh độc quyền, công suất đỉnh đạt khoảng 52 W rồi ổn định ở mức 35-45 W. Huawei Mate 80 Pro Max kích hoạt được sạc Turbo, duy trì khoảng 42 W trong 3-5 phút đầu trước khi giảm còn 20 W.

iQOO Z11 Turbo đạt công suất tối đa gần 80 W, duy trì 42-50 W trong 10 phút đầu rồi giảm về 28-32 W, thời gian sạc đầy khoảng một tiếng. OPPO kích hoạt được VOOC Super Flash Charge, duy trì khoảng 42W. iPhone đạt tốc độ tối đa bình thường. Honor Win kết nối thành công với công suất tối đa 70W, trong khi Honor Magic8 Pro Air lại liên tục báo lỗi không nhận sạc.

Kết quả cho thấy bộ sạc giá rẻ hoạt động được với hầu hết thương hiệu lớn, hiệu suất không quá khác biệt so với sạc gốc trong giai đoạn sạc ngắn.

Công suất thực tế của bộ sạc thử nghiệm chỉ đạt khoảng 40 W. Ảnh: Lei Technology.

Vấn đề nghiêm trọng xuất hiện khi thử với laptop. Khi cấp nguồn liên tục PD 65 W trong một giờ, nhiệt độ vỏ bộ sạc tăng vọt lên trên 80 độ C, nóng đến mức khó chịu khi chạm tay. Bộ sạc phải kích hoạt cơ chế bảo vệ nhiệt độ liên tục, khiến công suất dao động mạnh và không ổn định. Khả năng tản nhiệt kém là điểm yếu chí mạng của những bộ sạc giá rẻ này.

Với mức giá chỉ dưới 50 nhân dân tệ ( 7,5 USD ), bộ sạc này làm được điều mà nhiều người cần khi có thể kích hoạt sạc nhanh trên hầu hết smartphone. Song, giới hạn và rủi ro cũng rõ ràng khi bộ sạc không đảm bảo được tính ổn định khi sử dụng, nhất là khả năng tản nhiệt và có thể dẫn đến cháy nổ do nóng lên nhanh.