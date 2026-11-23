Phát biểu trên
|
MU của Pochettino gây thất vọng tại Anfield. Ảnh: Reuters.
"Hai năm trước, đội bóng này đã kết thúc ở vị trí thứ 15. Suốt một, hai năm qua, chúng ta vẫn nói mãi chuyện đó. Chúng ta đổ lỗi cho ban lãnh đạo, đổ lỗi cho giới chủ, đổ lỗi cho các huấn luyện viên. Bao giờ các cầu thủ mới chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình?", ông chất vấn.
Trận thua này khiến MU chỉ có một chiến thắng sau 11 trận tại Premier League mùa giải 2026/2027 và tạm thời đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.