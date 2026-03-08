Ronaldo xuất hiện trở lại sau 7 ngày

Cristiano Ronaldo đăng tải hình ảnh hồi phục chấn thương và gửi thông điệp tích cực tới người hâm mộ, trong bối cảnh anh phải điều trị vấn đề gân kheo.

Ronald đăng ảnh điều trị chấn thương lên mạng xã hội.

Cristiano Ronaldo vừa chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội, cho thấy anh đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gặp phải khi thi đấu cho Al Nassr.

Trong bức ảnh, siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện tại phòng gym với thiết bị phục hồi Cryo Sport, công nghệ thường được các vận động viên chuyên nghiệp sử dụng để giảm đau cơ và hỗ trợ quá trình hồi phục sau vận động.

Ronaldo tỏ ra khá thoải mái khi ngồi điều trị. Anh mỉm cười trước ống kính và giơ ngón tay cái, thể hiện tinh thần lạc quan. Dòng trạng thái đi kèm cũng mang thông điệp tích cực: "Tôi đang hồi phục và sẵn sàng xem trận đấu hôm nay. Cố lên, Al Nassr!".

Thông điệp này được xem như lời trấn an dành cho người hâm mộ trong bối cảnh tình trạng chấn thương của anh từng khiến nhiều người lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 7 ngày, Ronaldo mới cập nhật tình hình trên trang cá nhân, giúp người hâm mộ yên tâm phần nào về chấn thương của anh.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha gặp vấn đề ở gân kheo trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Fayha tại Saudi Pro League ngày 28/2. Các cuộc kiểm tra y tế sau đó cho thấy chấn thương của Ronaldo nghiêm trọng hơn so với đánh giá ban đầu.

Theo đó, cựu sao Manchester United phải trở lại Madrid để điều trị cùng chuyên gia vật lý trị liệu cá nhân, người từng nhiều lần giúp anh hồi phục nhanh trong quá khứ. HLV Jorge Jesus xác nhận quyết định này được đưa ra sau khi đội ngũ y tế đánh giá kỹ tình trạng của tiền đạo 41 tuổi.

Theo các đánh giá ban đầu, Ronaldo có thể cần khoảng 2-4 tuần để hồi phục. Việc anh chủ động cập nhật hình ảnh tập phục hồi và giữ tinh thần lạc quan phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn về khả năng sớm trở lại của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cú đá hỏng 'triệu view' của Ronaldo Rạng sáng 1/3, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đá hỏng penalty nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên X khi Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 thuộc vòng 24 Saudi Pro League.