Ronaldo lên tiếng, Bồ Đào Nha thắng bằng bản lĩnh hay ăn may?

Chiến thắng 2-1 trước Croatia không phải món quà của may mắn, mà là kết quả từ những điều chỉnh đúng lúc của Roberto Martinez.

Cristiano Ronaldo ghi bàn quan trọng giúp Bồ Đào Nha trở lại trận đấu trước Croatia.

Sau những trận đấu chưa thật sự thuyết phục ở World Cup 2026, Bồ Đào Nha cần một màn trình diễn đủ rõ ràng để chứng minh họ không chỉ sống bằng tên tuổi của Cristiano Ronaldo. Trận thắng Croatia 2-1 ở vòng 32 đội là câu trả lời tích cực nhất của thầy trò Roberto Martinez từ đầu giải.

HLV Miguel Santos, người từng là đồng nghiệp của Ruben Amorim và từng dẫn dắt CLB nữ SC Braga, cho rằng Bồ Đào Nha thắng xứng đáng. Đó là nhận định hợp lý nếu nhìn vào tổng thể trận đấu.

Croatia chơi khó chịu, đủ bản lĩnh để kéo Bồ Đào Nha vào một cuộc đấu cân bằng, thậm chí nếu trận đấu đi đến hiệp phụ, điều đó cũng không phải bất công. Nhưng trong một trận knock-out, khác biệt thường nằm ở vài chi tiết nhỏ.

Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội hơn một chút, có nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn, và quan trọng nhất, họ biết thay đổi khi trận đấu đòi hỏi. Đây không phải chiến thắng áp đảo. Nhưng cũng không phải chiến thắng ăn may.

Martinez thắng bằng sự linh hoạt

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách Roberto Martinez điều khiển trận đấu. Bồ Đào Nha khởi đầu với sơ đồ 4-3-3, một lựa chọn giúp họ kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến và có đủ người để triển khai bóng ra hai biên.

Khi Croatia mở tỷ số trong hiệp hai, Martinez không đứng yên. Ông chuyển đội sang 4-4-2, tăng thêm hiện diện ở tuyến trên và tạo áp lực trực diện hơn lên hàng thủ đối phương. Điều chỉnh ấy giúp Bồ Đào Nha trở lại trận đấu. Sau bàn gỡ, Martinez tiếp tục đổi nhịp, đưa đội trở lại 4-3-3. Đây là chi tiết quan trọng.

Nhiều HLV khi đã tìm được bàn gỡ thường giữ nguyên cấu trúc vừa mang lại hiệu quả. Martinez thì khác. Ông hiểu trận đấu không còn ở trạng thái cũ. Croatia sau khi bị gỡ hòa phải mở hơn, và Bồ Đào Nha cần trở lại với hình dạng giúp họ kiểm soát tốt hơn, thay vì tiếp tục đánh đổi trong thế trận 4-4-2.

Roberto Martinez có trận đấu được đánh giá cao nhờ liên tục điều chỉnh hệ thống chiến thuật.

Theo Miguel Santos, đây là trận hay nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup tính đến hiện tại, đồng thời cũng là trận Martinez quản lý tốt nhất. Nhận xét ấy có cơ sở. Bồ Đào Nha không chỉ thắng bằng khoảnh khắc, mà thắng nhờ khả năng đọc diễn biến, chuyển hệ thống và thay đổi động lực trận đấu.

Trước Croatia, Bồ Đào Nha vẫn có những điểm chưa hoàn hảo. Họ tạo được một số tình huống cố định đáng chú ý nhưng không tận dụng tốt. Bồ Đào Nha có lúc thiếu người trong vùng cấm khi bóng được đưa vào từ biên. Họ cũng để Croatia có đủ thời gian để khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

Nhưng so với các màn trình diễn trước đó, đây là phiên bản rõ ràng hơn của Bồ Đào Nha: biết mình muốn làm gì, biết khi nào cần thay đổi, và biết kết liễu trận đấu khi cơ hội xuất hiện.

Nói Bồ Đào Nha ăn may là quá đơn giản. Croatia là đối thủ đủ mạnh để khiến mọi chiến thắng trước họ đều có phần nhọc nhằn. Nhưng một đội bóng biết vượt qua nhọc nhằn bằng điều chỉnh chiến thuật, bằng khoảnh khắc đúng người đúng thời điểm, không thể bị xem là chỉ gặp may.

Ronaldo vẫn quan trọng, Ramos mở thêm phương án

Cristiano Ronaldo cũng có một trận đấu đáng bàn. Ở tuổi này, Ronaldo không còn là mẫu tiền đạo có thể hiện diện liên tục trong mọi điểm nóng như thời đỉnh cao. Nhưng anh vẫn biết chọn khoảnh khắc.

Bàn gỡ từ chấm phạt đền đến ở thời điểm Bồ Đào Nha đang bị dẫn, và giá trị của nó không chỉ nằm ở tỷ số. Nó kéo đội bóng ra khỏi trạng thái căng cứng, đồng thời đưa trận đấu trở lại đúng nhịp mà Martinez có thể kiểm soát.

Ronaldo sút tung lưới Croatia gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 3/7.

Miguel Santos chỉ ra một chi tiết thú vị: Ronaldo nhiều lần rời khỏi khối phòng ngự thấp của Croatia để tìm bóng và tham gia vào quá trình phát triển lối chơi. Câu hỏi đặt ra là đó là ý đồ chiến thuật của Martinez, nhằm kéo trung vệ Croatia ra khỏi vùng cấm, hay là cảm nhận của chính Ronaldo khi anh muốn tham gia nhiều hơn vào xây dựng thế trận.

Dù là phương án nào, hệ quả cũng rõ ràng: khi Bồ Đào Nha tạt bóng, Ronaldo không phải lúc nào cũng có mặt ở vị trí kết thúc.

Bồ Đào Nha vượt qua Croatia để giành quyền gặp Tây Ban Nha ở vòng tiếp theo.

Đây là bài toán Martinez cần tính kỹ trước Tây Ban Nha. Ronaldo càng lùi ra ngoài vòng cấm, Bồ Đào Nha càng có thêm một điểm kết nối. Nhưng nếu anh không hiện diện ở khu vực dứt điểm, đội bóng mất đi một trong những vũ khí nguy hiểm nhất. Với Ronaldo, ranh giới giữa tham gia vào lối chơi và rời xa bản năng săn bàn luôn rất mong manh.

Điểm cộng của Martinez là ông rút Ronaldo ra đúng thời điểm. Goncalo Ramos vào sân và lập tức tạo ra một dạng đe dọa khác.

Ramos không giống Ronaldo. Anh trẻ hơn, di chuyển khác, tấn công khoảng trống khác và buộc các trung vệ Croatia phải thích nghi với một mẫu tiền đạo mới khi thể lực đã xuống. Bàn thắng của Ramos không chỉ định đoạt trận đấu, mà còn mở ra một phương án quan trọng cho Bồ Đào Nha ở chặng tiếp theo.

HLV Miguel Santos cho rằng Bồ Đào Nha thắng Croatia không nhờ may mắn, mà nhờ khả năng điều chỉnh chiến thuật của Roberto Martinez.

Santos đánh giá Ramos là tiền đạo toàn diện: dứt điểm tốt bằng chân lẫn đầu, đủ nhanh, biết di chuyển trong và ngoài vùng cấm. Quan trọng hơn, bàn thắng này sẽ giúp anh tự tin hơn. Với một cầu thủ nhiều khả năng vẫn phải bắt đầu trận gặp Tây Ban Nha trên ghế dự bị, sự tự tin ấy rất có giá trị. Những trận knock-out thường được quyết định bởi người vào sân sau, và Ramos vừa chứng minh anh có thể làm điều đó.

Dù vậy, khả năng cao Ronaldo vẫn đá chính trước Tây Ban Nha. Bàn thắng vào lưới Croatia sẽ không khiến anh thay đổi quá nhiều về tâm lý, bởi Ronaldo đã quá quen với việc ghi bàn. Điều anh cần nhất lúc này là hồi phục, hiểu kế hoạch của Martinez và chuẩn bị cho trận đấu khó hơn nhiều.

Bồ Đào Nha vượt qua Croatia bằng trận đấu tốt nhất từ đầu giải. Nhưng Tây Ban Nha sẽ là bài kiểm tra khác hẳn. Ở đó, họ không thể chỉ dựa vào một quả phạt đền, một pha thay người đúng lúc hay một khoảnh khắc lóe sáng. Họ cần giữ được sự linh hoạt chiến thuật như trước Croatia, nhưng phải nâng chất lượng kiểm soát bóng, khả năng tận dụng cơ hội và sự chính xác ở những tình huống cuối cùng.

Trận thắng Croatia không phải may mắn. Nhưng nó cũng chưa đủ để Bồ Đào Nha tự tin quá sớm. Martinez đã tìm thấy công thức tốt hơn. Việc còn lại là chứng minh công thức ấy đủ mạnh trước Tây Ban Nha.