Ronaldo khiến Al Nassr dậy sóng

CR7 từng để ngỏ khả năng thực hiện một cú chuyển nhượng cuối cùng trong sự nghiệp khi hợp đồng cũ hết hạn ngày 30/6. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn thêm 2 năm, kéo dài đến năm anh bước sang tuổi 42.

Theo The Telegraph, bản hợp đồng trị giá lên tới 340 triệu bảng mỗi năm - bao gồm quyền sử dụng máy bay riêng trị giá 4 triệu bảng, 16 nhân viên hỗ trợ toàn thời gian và những khoản thưởng khổng lồ. Thậm chí, Ronaldo còn được hứa hẹn vai trò đại sứ khi treo giày.

Ngay sau khi Ronaldo ký xong, Al Nassr chia tay Jhon Duran dù cựu tiền đạo Aston Villa mới gia nhập được 6 tháng. Chân sút người Colombia tới Al Nassr với giá 65 triệu bảng, lĩnh lương 320.000 bảng/tuần và khởi đầu khá ấn tượng với 4 bàn sau 3 trận.

Thế nhưng, theo truyền thông Anh, cuộc hỗn loạn nội bộ cùng việc không tìm được chỗ đứng bên cạnh Ronaldo đã khiến Duran chuẩn bị quay lại châu Âu, nhiều khả năng sang Fenerbahce của HLV Jose Mourinho theo dạng cho mượn.

Chưa dừng lại ở đó, The Guardian tiết lộ Sadio Mane cũng tính đường ra đi. Gia nhập Al Nassr từ Bayern Munich hè 2023, Mane ghi 37 bàn sau 97 trận. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của anh bị Ronaldo che mờ hoàn toàn, khiến ngôi sao người Senegal cân nhắc tìm bến đỗ mới ngay trong hè này.

Bất chấp ghi tới 99 bàn và 2 mùa liền là vua phá lưới Saudi Pro League, Ronaldo chưa thể mang về danh hiệu lớn nào cho Al Nassr. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, CR7 thừa nhận anh khát khao đổi màu phòng truyền thống: "Tôi vẫn tin vào mục tiêu ấy. Đó là lý do tôi gia hạn thêm 2 năm. Tôi tin mình sẽ là nhà vô địch ở Saudi Arabia".

Ronaldo cũng khẳng định mối gắn bó của anh với đất nước Trung Đông này không chỉ dừng ở bóng đá: "Tôi ở lại không chỉ để chơi bóng, mà còn vì tôi muốn góp phần vào sự phát triển của đất nước này mãi mãi".

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.