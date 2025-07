Đội của Ronaldo sắp đổi chủ

Thông tin được chuyên gia truyền thông Mohammed Al-Bukairy tiết lộ, hứa hẹn tạo ra bước ngoặt đáng chú ý với riêng Cristiano Ronaldo lẫn bóng đá Saudi Arabia.

Theo kế hoạch, Al-Nassr sẽ được chuyển 75% quyền sở hữu sang hãng hàng không Riyadh Air. Tương tự, Al-Ittihad sẽ rơi vào tay Công ty Phát triển Trung tâm Jeddah (JCDC). Trong khi đó, Al-Hilal sẽ thuộc về Kingdom Holding Company.

Điểm đáng chú ý là PIF vẫn giữ cổ phần lớn trong các công ty này, nhưng việc không còn trực tiếp nắm toàn quyền kiểm soát sẽ mở ra hướng đi linh hoạt hơn về mô hình quản trị và thu hút đầu tư quốc tế. Riêng Al-Ahli sẽ tiếp tục trực thuộc PIF, không có sự thay đổi nào.

Theo Goal, nhiều chuyên gia tin rằng cuộc "xáo bài" này sẽ giúp các CLB linh hoạt hơn, thu hút thêm các thương hiệu lớn, qua đó biến Saudi Pro League thực sự thành “thỏi nam châm” của thị trường cầu thủ toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Saudi Arabia từng gây chấn động khi công bố tư nhân hóa 4 CLB hàng đầu, với 75% cổ phần chuyển thẳng cho PIF. Nhờ đó, các CLB chiêu mộ hàng loạt siêu sao như Ronaldo, Benzema, Neymar, Mahrez hay Firmino, đẩy Saudi Pro League vào nhóm giải đấu có sức hút truyền thông bậc nhất ngoài châu Âu.

Hiện Al-Nassr của Ronaldo ráo riết tìm HLV mới, với Jorge Jesus được xem là ứng viên tiềm năng. Trong khi đó, Al-Hilal liên tục gặt hái thành công và “dằn mặt” những kẻ nghi ngờ đẳng cấp của bóng đá Saudi Arabia. Sáng 1/7, CLB này gây sốc khi loại Man City ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025™.

