Romeo Beckham bị tòa án tuyên phạt

Romeo Beckham bị tòa án Anh tuyên phạt vì vi phạm giao thông do sử dụng điện thoại khi lái xe. Vụ việc được xử lý theo thủ tục vắng mặt, với mức phạt tiền cùng điểm trừ bằng lái.

Romeo Beckham - con trai của cựu danh thủ David Beckham và nhà thiết kế Victoria Beckham, đã bị tòa án tại London (Anh) tuyên phạt liên quan đến hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Theo Mirror, vụ việc xảy ra vào tháng 9 năm ngoái tại khu vực Westminster. Khi đó, Romeo Beckham điều khiển một chiếc Porsche 911 và bị cảnh sát phát hiện có hành vi sử dụng điện thoại trong lúc xe dừng chờ đèn đỏ.

Romeo Beckham đã bị cảnh sát chặn xe vào năm ngoái. Ảnh: @romeo.

Cảnh sát cho biết người đàn ông 23 tuổi cúi đầu nhìn vào điện thoại và thao tác bằng hai tay, thay vì tập trung vào việc điều khiển phương tiện. Trên ghế phụ khi đó có một người phụ nữ không được nêu tên, cùng một con chó không được giữ cố định.

Theo tường trình của cảnh sát, cả người lái và hành khách đều có dấu hiệu mất tập trung. Ngoài việc sử dụng điện thoại, việc để thú cưng không được cố định trong xe cũng được xác định có thể gây ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện.

Vụ việc sau đó được xử lý tại Tòa sơ thẩm Westminster theo thủ tục xét xử vắng mặt (single justice procedure), hình thức áp dụng đối với một số vi phạm giao thông tại Anh.

Tòa án kết luận Romeo Beckham phạm lỗi “không duy trì khả năng kiểm soát phương tiện đúng cách”. Anh bị phạt 440 bảng Anh, bị cộng 3 điểm phạt vào giấy phép lái xe, đồng thời phải nộp thêm 130 bảng Anh án phí và 176 bảng Anh phụ phí nạn nhân.

Cảnh sát cho biết Romeo Beckham từng được tạo điều kiện để nộp phạt và tham gia khóa học nâng cao nhận thức dành cho tài xế nhằm tránh bị đưa ra xử lý hình sự liên quan đến hành vi dùng điện thoại trong xe. Tuy nhiên, anh không phản hồi đề nghị này.

Sau cùng, Romeo Beckham không đưa ra lời nhận tội hay phủ nhận cáo buộc. Anh bị kết tội dựa trên các bằng chứng do cảnh sát cung cấp.

Romeo Beckham hiện theo nghiệp người mẫu. Ảnh:@romeo.

Romeo Beckham sinh năm 2002, là con trai thứ hai của David Beckham và Victoria Beckham. Sinh ra trong một trong những gia đình nổi tiếng nhất làng giải trí - thể thao Anh, Romeo sớm được truyền thông chú ý từ nhỏ. Anh từng theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp, có thời gian khoác áo đội trẻ Inter Miami và Brentford B, trước khi dần chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, người mẫu.

Những năm gần đây, Romeo Beckham xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện thời trang và hoạt động giải trí, thay vì được nhắc đến với vai trò cầu thủ. Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, anh cũng thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý vì những thông tin xoay quanh gia đình Beckham, đặc biệt là các đồn đoán về mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà.