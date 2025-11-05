Romania mua 18 tiêm kích F-16 với giá 1 USD

Thỏa thuận mua tiêm kích với giá rẻ giúp Romania tăng cường năng lực huấn luyện phi công đồng thời củng cố vai trò trung tâm đào tạo F-16 hàng đầu châu Âu.

Một máy bay chiến đấu F-16 của Hà Lan được nhìn thấy tại Căn cứ Không quân Volkel ở Volkel (Hà Lan) vào tháng 6/2023. Ảnh: Reuters.

Romania vừa ký hợp đồng mua 18 tiêm kích F-16 cùng các thiết bị liên quan từ Hà Lan với giá tượng trưng chỉ 1 euro (khoảng 1,15 USD ). Thỏa thuận này nhằm phục vụ hoạt động huấn luyện phi công trong khuôn khổ Trung tâm Huấn luyện F-16 châu Âu (EFTC) đặt tại căn cứ Fetesti, hiện là cơ sở đào tạo chủ lực cho NATO và đối tác khu vực, theo Romania Journal.

“Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển EFTC, góp phần tăng cường hợp tác và năng lực quốc phòng của Romania trong khối NATO”, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Ionut Mosteanu cho biết ngày 3/11.

Ông nói thêm, các máy bay F-16 nói trên sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích huấn luyện và diễn tập, trong đó một phần khóa đào tạo dành cho phi công Ukraine.

“Đây là khoản đầu tư khôn ngoan cho tương lai, không chỉ trong lĩnh vực huấn luyện mà còn trong hợp tác quốc tế. Thỏa thuận này thể hiện niềm tin của Hà Lan và sự công nhận đối với tính chuyên nghiệp của không quân Romania”, ông Mosteanu nhấn mạnh.

Quan chức này khẳng định Romania sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào quốc phòng, tăng cường năng lực nhân sự và củng cố quan hệ hợp tác với các đồng minh.

“F-16 là biểu tượng của an ninh và hợp tác, đồng thời là bước đệm hướng tới mục tiêu trang bị tiêm kích tàng hình F-35 cho không quân Romania trong tương lai,” ông nói.

Theo dữ liệu của chuyên trang Flight Global, không quân Romania hiện vận hành 16 chiếc F-16 và đã ký hợp đồng mua 32 tiêm kích F-35 từ Mỹ. Trong khi đó, Hà Lan đã loại biên toàn bộ F-16 từ cuối năm ngoái, chuyển sang sử dụng hoàn toàn F-35.

Trung tâm EFTC, khánh thành tháng 11/2023, hiện được xem là trung tâm đào tạo F-16 hàng đầu châu Âu. Cơ sở này được vận hành trên nền tảng hợp tác giữa các đồng minh NATO: Romania phụ trách hậu cần, Hà Lan cung cấp trang thiết bị, và tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) đảm nhiệm công tác huấn luyện.

Hiện tại, trên đất Mỹ chỉ có hai căn cứ không quân là Morris và Luke triển khai chương trình huấn luyện phi công F-16 tương tự.