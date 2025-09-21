Ukraine công bố video chiến đấu cơ F-16 bắn hạ UAV Nga

Ngày 20/9, Không quân Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy các máy bay chiến đấu F-16 và các đơn vị phòng không cơ động bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) trên bầu trời.

Máy bay F-16 của Ukraine bắn hạ UAV Theo không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 552 thiết bị bay không người lái và 31 tên lửa.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã mở cuộc tấn công lớn bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Ukraine trong đêm, khiến ba người thiệt mạng, hàng chục người bị thương cùng nhiều cơ sở hạ tầng và nhà cửa bị hư hại.

Trong tuyên bố đăng trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky cho biết Nga đã phóng khoảng 580 thiết bị bay không người lái và 40 tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng, các công ty sản xuất và nhiều mục tiêu ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine.

Để tấn công các thành phố Ukraine ở xa tiền tuyến, Nga dường như đã thay đổi chiến thuật, hiện phóng hàng trăm thiết bị bay không người lái trong một đợt thay vì chỉ vài chục như giai đoạn đầu.

Ukraine thường đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, nhằm vươn sâu vào lãnh thổ Nga, đánh trúng các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và trung tâm hậu cần.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi các đợt tấn công ồ ạt tại 2 tỉnh Volgograd và Rostov, đồng thời khẳng định hệ thống phòng không đã phát hiện và bắn hạ 149 UAV. Giới chức Nga ghi nhận 1 người bị thương tại tỉnh Saratov.