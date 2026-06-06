'Rolls-Royce của Nga' giờ là xe Trung Quốc đổi logo

Senat 900 không còn là ôtô thuần Nga, mà đã trở thành phiên bản đổi logo của mẫu xe Trung Quốc Hongqi H9.

Thương hiệu Aurus được thành lập vào năm 2018 theo lệnh của Bộ Công Thương Nga, với nhiệm vụ duy nhất là sản xuất ra những dòng xe thay thế ôtô thương hiệu ngoại quốc, phục vụ yếu nhân của quốc gia này.

Aurus Senat được giới thiệu tại thời điểm ra mắt thương hiệu, gồm các biến thể sedan và limousine. Trong số này, Aurus Senat Limousine được xem như "Rolls-Royce của Nga", là dòng xe được sử dụng để hộ tống Tổng thống Nga trong nhiều chuyến công du.

Tuy nhiên theo Carscoops, dòng xe mới Senat 900 vừa ra mắt không còn là một mẫu xe thuần Nga đúng nghĩa. Thay vào đó, đây là phiên bản đổi logo của Hongqi H9 thế hệ mới, một trong những sedan lớn và sang trọng bậc nhất thị trường Trung Quốc.

Senat 900 sở hữu phần đầu xe mới với lưới tản nhiệt khác biệt, cụm đèn pha và cản trước cũng có sự thay đổi. Lưới tản nhiệt mang phong cách các dòng xe Aurus hiện tại, tạo ra đôi chút khác biệt so với nguyên bản Hongqi H9 của Trung Quốc.

Đuôi xe lại được đánh giá là bản sao khá hoàn hảo của Hongqi H9, với cụm đèn hậu và dải đèn LED gần như không có điểm khác biệt. Cản sau và thiết kế ống xả dường như cũng được sao y nguyên, tương tự cho phần thân xe khi nhìn ngang.

Senat 900 có chiều dài tổng thể khoảng 5,14 m, sở hữu cấu hình VIP 4 chỗ ngồi hoặc một tùy chọn 5 chỗ ngồi có phần truyền thống hơn. Khoang cabin của Senat 900 gần như không thay đổi so với nguyên bản Hongqi H9, trừ logo trên vô lăng. Các trang bị đáng chú ý bao gồm ghế bọc da Nappa, ốp gỗ, ghế có sưởi, thông gió và massage...

Tương tự nguyên mẫu Trung Quốc, Senat 900 được trang bị động cơ V6 tăng áp dung tích 3.0L, sản sinh công suất tối đa 326 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thiết lập này giúp Senat 900 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,5 giây. Hệ thống treo khí nén là trang bị tiêu chuẩn.

Dây chuyền sản xuất Senat 900 đã được khởi động tại một nhà máy cũ của Toyota ở St. Petersburg (Nga), khách hàng nước này cũng đã có thể đặt cọc.

Giá bán khởi điểm của Senat 900 ở mức 12 triệu ruble (tương đương 162.800 USD ) cho phiên bản 5 chỗ, tăng lên thành 12,5 triệu ruble (khoảng 169.600 USD ) cho phiên bản VIP cấu hình 4 chỗ ngồi.