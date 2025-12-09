Robot 'công nghệ cao' ở Iran bị bóc mẽ là người thật đóng giả

Hai robot hình người xuất hiện tại triển lãm Iran gây tranh cãi khi được chứng minh chỉ là diễn viên mặc trang phục kim loại, khiến ngành công nghệ nước này hứng chịu nhiều lời chế giễu.

Robot hình người cao cấp tại triển lãm công nghệ Kish Inox tại Iran bị bóc mẽ là người thật đóng giả. Ảnh: X.

Loạt hình ảnh từ Triển lãm công nghệ Kish Inox của Iran diễn ra vào tháng 11 đã khiến nhiều người bật cười lẫn thất vọng khi hai “robot công nghệ cao” được trưng bày hóa ra chỉ là những diễn viên đóng thế với tạo hình vụng về.

Vụ việc lan nhanh trên mạng xã hội sau khi nhiều video cận cảnh được chia sẻ. Hai “robot” - một nam, một nữ - xuất hiện trong trang phục bó sát màu bạc gắn các dãy số 0 và 1, cố tạo phong cách công nghệ cao.

Tuy nhiên, dưới ống kính độ phân giải cao, lớp hóa trang này lập tức bị “bóc mẽ”. Khách tham quan dễ dàng nhận ra các chi tiết hoàn toàn không thể thuộc về robot: da mặt còn vết mụn, mắt chớp liên tục, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở và những cử động gượng gạo, thiếu tính cơ học.

Một đoạn clip gây chú ý cho thấy “robot nữ” tự giới thiệu là Miss Data đã có màn giao tiếp khó hiểu với khách tham quan.

“Cô” tuyên bố đang tồn tại trong “không gian blockchain” và cùng “đối tác nam”, tạo thành “một tập hợp dữ liệu chung”. Loạt thuật ngữ công nghệ được sử dụng một cách sáo rỗng chỉ khiến màn trình diễn trở nên kém thuyết phục hơn trong mắt giới chuyên môn.

Trước làn sóng chế giễu nhắm vào ngành robot của Iran, các quan chức nước này đã nhanh chóng lên tiếng. Theo trang công nghệ Zoomit, ông Hossein Afshin, quan chức phụ trách lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Kinh tế tri thức, khẳng định ban tổ chức hoàn toàn không liên quan đến hai “robot” gây tranh cãi.

“Tôi được biết một doanh nghiệp tự ý thực hiện màn trình diễn như một chiêu quảng cáo riêng. Họ phải tự chịu trách nhiệm về hành động đó”, ông nói. Ông Afshin cũng nhấn mạnh đây không phải chủ trương của nhà tổ chức hay các cơ quan hoạch định chính sách tại triển lãm Innotex Kish.

Trên thế giới, việc dùng người đóng giả robot từng xuất hiện, đặc biệt tại Trung Quốc, song đa phần được dàn dựng tinh tế hơn hoặc mang mục đích giải trí rõ ràng. Trường hợp tại Iran bị đánh giá là “thảm họa” vì lớp hóa trang sơ sài và kịch bản thiếu chỉn chu, khiến một sự kiện công nghệ nghiêm túc vô tình biến thành trò hề.

Thay vì trình diễn công nghệ robot hay AI tiến tiến, màn lộ liễu này chỉ phơi bày sự non nớt trong cách làm truyền thông của doanh nghiệp, đồng thời khiến nỗ lực phát triển công nghệ nghiêm túc của Iran bị lu mờ không đáng có.