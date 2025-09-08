Rima Thanh Vy đuối sức

Bộ phim kinh dị hợp tác Việt - Thái "Cô dâu ma" cho thấy sự đầu tư trong bối cảnh, phục trang. Song, kịch bản non nớt khiến tác phẩm mất điểm, hiện lên kém hấp dẫn.

Là dự án điện ảnh hợp tác Việt - Thái, Cô dâu ma quy tụ ê-kíp và dàn diễn viên tới từ cả hai nước. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, tâm linh - mảnh đất màu mỡ của cả hai nền điện ảnh với kho tàng chất liệu dân gian phong phú, giúp các nhà làm phim thỏa sức sáng tạo.

Cũng vì vậy, tờ Variety từng nhận định Cô dâu ma đầy tiềm năng, có thể trở thành bước tiến của điện ảnh Việt trên trường quốc tế nhờ sự đặc biệt trong chất liệu văn hóa bản địa.

Tiềm năng là thế, nhưng phim sau khi ra mắt lại gây hụt hẫng vì nội dung đơn điệu tới mức khó tin.

Kịch bản lỏng lẻo

Cô dâu ma dẫn dắt người xem bước vào cánh cổng hào môn của một gia tộc giàu nức tiếng Chiang Mai. Chuyện phim theo chân Yến (Rima Thanh Vy), cô gái Việt sang đất Thái để ra mắt gia đình hôn phu Bank (J.J), bàn chuyện cưới xin.

Đằng sau vẻ niềm nở và sự chào đón nồng hậu bề ngoài, Yến nhanh chóng phát hiện nhiều hiện tượng lạ trong căn biệt phủ của gia đình chồng sắp cưới. Đặc biệt, mỗi khi tiếp xúc với chiếc áo kỷ vật mà mẹ chồng trao tặng, cô lại cảm nhận được mối liên kết kỳ lạ với một thế lực tâm linh.

Bùa ngải, oan hồn và những truyền thuyết dân gian vốn là đặc sản của dòng phim kinh dị xứ chùa vàng. Vậy nên không ngạc nhiên khi Cô dâu ma đặc sệt màu sắc tâm linh với thế giới chú thuật hay những nghi thức cúng bái, hiến tế… Màu sắc kinh dị hiện lên rõ ngay từ thước phim đầu tiên, với nhiều màn hù dọa dồn dập đánh thức nỗi sợ từ rất sớm - hướng đi không quá phổ biến ở dòng phim kinh dị hiện đại, khi có xu hướng nuôi dưỡng cơn ác mộng ngầm, tạo “cú đấm cảm xúc” khi bí mật được hé lộ.

Ngay khi Yến đặt chân vào biệt phủ gia đình chồng, hàng loạt dấu hiệu bất thường cùng những nghi vấn đã được đặt ra. Từ loạt nghi thức, tập tục rắc rối, lời nói ám muội của người hầu cho tới cả phản ứng của các thành viên trong nhà đều phảng phất điều gì đó kỳ quặc khó lý giải.

Đỉnh điểm là khi Yến nhận được tín hiệu cảnh báo từ một hồn ma sau khi tiếp xúc bộ hỷ phục truyền thống. Đứng trước loạt hiện tượng bí ẩn, Yến dĩ nhiên không thể ngồi yên. Cô dâu người Việt nhanh chóng dấn thân vào hành trình đi tìm lời giải cho những bí ẩn bị chôn vùi dưới căn biệt phủ bề thế. Bên cạnh câu hỏi về chuyện gì đang diễn ra, một thắc mắc khác dấy lên: Tại sao Yến là người được chọn?.

Cô dâu ma quy tụ dàn diễn viên và ê-kíp Việt - Thái.

Đây là lựa chọn không lạ trong dòng phim kinh dị tâm linh, khi nhân vật buộc phải hành động để không bị cuốn theo thế lực siêu nhiên một cách thiếu kiểm soát. Từ đó, Cô dâu ma mở ra hành trình mang màu sắc trinh thám, khi theo chân Yến giải mã những bí mật nhà chồng, đồng thời cũng tự cứu mình khỏi cái bẫy được sắp đặt tinh vi, mang tên lễ thành hôn.

Thế nhưng, đây cũng là lúc những hạn chế kịch bản phim dần bộc lộ. Cô dâu ma để lại ấn tượng ban đầu là sự vồn vã tới mức “xôi thịt”, khi nhồi nhét nhiều chất liệu kinh dị một cách phô trương. Từ những cảnh jump-scare tới loạt bí ẩn đặt ra ngồn ngộn, hay những thực thể ma quái, tà ác ló dạng quá sớm…

Trên lý thuyết, chúng có thể khơi gợi cảm giác tò mò ngay từ ban đầu. Nhưng thực tế, việc bày biện quá nhiều món ăn như vậy khiến thượng đế thấy ngợp, thiếu chút gì đó từ tốn dẫn dắt cảm xúc và nuôi dưỡng nỗi bất an - chìa khóa vàng của dòng phim này nếu muốn tạo cảm xúc bùng nổ ở hồi cuối.

Để lộ bí mật từ sớm, chất trinh thám của Cô dâu ma cũng vì vậy mà mất hẳn giá trị, hiện lên rất đơn điệu, nhạt nhòa. Việc Yến bị doạ sợ chết khiếp vẫn không có động thái trốn chạy vô tình chỉ ra một hướng đi độc đáo cho câu chuyện vốn bám theo motif cũ kỹ, rằng liệu cô có ngây thơ và thực sự là nạn nhân, hay tiếp cận gia đình chồng với ý đồ riêng.

Thế nhưng, đạo diễn phim vô tình bóp chết ý tưởng này ngay từ giai đoạn thành hình, khi liên tục để lộ loạt điềm báo. Thành thử, một phần ba thời lượng phim trôi qua, khán giả tinh ý có thể dễ dàng đoán ra bí mật, thậm chí cả cú plot-twist, vốn cài cắm cũng chưa đủ khéo léo.

Cơ hội cuối cùng cho Cô dâu ma là biến nửa sau trở thành một màn "lật mặt" máu me với cuộc chiến sinh tồn đúng nghĩa, như cái cách mà Ready or Not (2019) từng thể hiện. Nhưng đáng tiếc, chuyện phim rốt cuộc không tìm được điểm neo cảm xúc hay bước ngoặt ấn tượng, tiếp tục trôi đi trong những công thức đơn điệu.

Phim đầu tư ở bối cảnh, phục trang.

Hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng

Kịch bản còn lỏng lẻo, song Cô dâu ma gỡ điểm nhờ phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, với nhiều khung hình nịnh mắt trên mảnh đất chùa vàng. Tone màu nâu xám hoài cổ phủ lên những thước phim một bầu không khí u ám, lờ nhờ cảm giác ma quái. Bối cảnh biệt phủ cổ kính của gia đình Bank được thiết kế công phu, trong khi thiết kế trang phục, khâu hóa trang cũng cho thấy sự đầu tư nhất định.

Hóa thân nàng dâu Việt trên đất Thái, Rima Thanh Vy để lại ấn tượng ban đầu với ngoại hình sáng, hợp vai. Ở cô có chút gì đó bỡ ngỡ, ngại ngùng của nàng dâu lần đầu ra mắt nhà chồng, vừa có sự gan góc, bướng bỉnh khi không cúi đầu, chịu thua trước nghịch cảnh.

Có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án kinh dị, từ Mười: Lời nguyền trở lại cho tới Cám, diễn viên sinh năm 1995 không gặp nhiều khó khăn để lột tả những trạng thái, cảm xúc của Yến khi mới tiếp xúc loạt hiện tượng kỳ quái nơi xứ người. Từ sự lo âu, sợ hãi ban đầu cho tới khi hoang mang, tự nghi hoặc bản thân, Rima Thanh Vy có sự thể hiện vừa vặn. Ngay cả hạn chế ngoại ngữ kém lưu loát cũng vô tình ăn khớp với hình tượng nàng dâu lúng túng khi lần đầu đặt chân vào cánh cửa hào môn.

Thế nhưng, hạn chế kịch bản khiến Thanh Vy loay hoay chưa tìm được đất tỏa sáng. Cô và tài tử Thái J.J. không tạo được phản ứng hóa học. Cặp đôi hiện lên trên phim như đối tác hay người lạ lần đầu tiếp xúc, chưa đem lại cảm giác của một cặp đôi chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Cũng chính vì gắn kết lỏng lẻo, những bi kịch mà nàng dâu trải qua cũng khó tạo sức nặng cảm xúc như mong đợi.

Khi chuyện phim tới hồi cao trào, Rima Thanh Vy dần bộc lộ điểm yếu diễn xuất trong những cảnh bùng nổ cảm xúc. Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng của nhân vật hiện lên đơn điệu qua những tiếng rên rỉ, la hét vô nghĩa, tạo cho người xem cảm giác mệt mỏi thay vì sợ hãi.

Cô dâu ma gặp khó trước 2 đối thủ mạnh là Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2.

Trong một tựa phim kinh dị hấp dẫn, hình thức biểu hiện của nỗi sợ cần tinh tế và đa sắc hơn. Một khoảnh khắc chết đứng vì sốc, hay bủn rủn khi nỗi sợ choáng ngợp tâm trí có thể khiến người xem rùng mình, ám ảnh thay vì bộc lộ thẳng tuột qua những tiếng kêu la đinh tai nhức óc.

Nhân vật của Rima Thanh Vy cũng nhiều phen đứt gãy cảm xúc ở cao trào, đặc biệt qua những cú máy zoom cận, bám sát từng diễn biến cảm xúc nhỏ nhất nơi đáy mắt. Những điểm chuyển biến tâm lý từ kinh hoàng, lo lắng, sợ hãi cho tới thất vọng chưa được bộc lộ mượt mà, kéo theo đó là những trạng thái cảm xúc thay đổi chóng mặt, ví như hai nhân vật vừa hằn học khó chịu đã có thể ngồi lại tâm sự, hỏi han về chuyện chuyện bí mật gia tộc như chưa có gì xảy ra…

Chưa kể, cảm xúc khán giả tiếp tục bị kéo tụt vì phần lời thoại sống sượng, kém tự nhiên. Nhiều câu thoại còn đậm màu văn viết. Với loạt hạn chế đó, Cô dâu ma chưa thể chiều lòng số đông khán giả, đặc biệt là các fan của thể loại kinh dị. Ra rạp vào thời điểm Mưa đỏ và Làm giàu với ma 2 vẫn đang chiếm sóng, bộ phim của Lee Thongkham khó tạo được kỳ tích với chất lượng chỉ nằm ở ngưỡng trung bình.