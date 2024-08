RichChoi cho biết anh có con hơn một tuổi. Nam rapper cảm thấy áp lực nhưng cũng là động lực để cố gắng hơn trong công việc, cuộc sống.

Ngày 12/8, rapper RichChoi xác nhận với Tri Thức - Znews anh có con đầu lòng. Con trai của nam rapper hiện được hơn 1 tuổi. Tuy nhiên, rapper từ chối tiết lộ thông tin mẹ em bé.

“Khi vừa biết tin được trở thành cha, tôi cũng như rất nhiều người cha khác thôi, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Đây là cột mốc rất đặc biệt trong cuộc đời Choi, vì khi trở thành một người cha, người trụ cột trong gia đình, đồng nghĩa với việc mình sẽ chịu trách nhiệm về hạnh phúc gia đình và sự phát triển, hành trình trưởng thành của con. Tình yêu dành cho con rất thiêng liêng, sâu sắc và nó giúp tôi mạnh mẽ hơn”, Richchoi bày tỏ.

RichChoi có con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Anh nói thêm: “Tôi gặp nhiều thử thách, bởi vẫn đang tập làm một người bố, từ việc chăm sóc, nuôi dạy em bé đến cân bằng giữa công việc và gia đình. Nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc cùng con khiến tôi cảm thấy nỗ lực và khó khăn của bản thân xứng đáng hơn. Và ở vị trí một rapper, tôi cũng mong muốn và áp lực để âm nhạc của RichChoi hiện tại cũng như tương lai được khán giả yêu mến”.

RichChoi sinh năm 1999, nổi tiếng trong giới underground, đặc biệt những trận rap chiến. Năm 2017, RichChoi và Bray khởi chiến bằng âm nhạc làm “nổ” giới underground với hàng loạt bản rap diss được tung ra. Cuộc chiến bắt nguồn bằng track Babe get my gun của RichChoi diss Bray. Sau đó, Bray đáp trả bằng bài Little Homie. Thời điểm đó, có tin đồn hai rapper xảy ra vụ xô xát ngoài đời thực. Đây là một trong những trận beef huyền thoại của giới rapper. RichChoi tham gia King of Rap phát sóng năm 2020 và trở thành á quân. Gần đây, rapper cũng có trận beef làm dậy sóng giới rap với ICD.

Vừa qua nam rapper trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Tháng 8/2024, RichChoi đánh dấu cột mốc 12 năm hoạt động với MV Nhân vật chính. Đây là MV mở đường cho album đầu tay mang tên Hoa hồng trên bê tông phát hành vào 8/8. Album có 9 bài nói về những câu chuyện, góc nhìn của RichChoi với cuộc sống, gia đình, bạn bè, tình yêu lẫn sự nghiệp. Trong đó có những bài hát nói về chính cuộc đời của RichChoi. Các ca khúc trong album được sản xuất bởi Slim7 và có sự góp giọng của Hà Lê, 24K Right, 52Hz, Hưng Cao, Cheng, Rio, Suha.