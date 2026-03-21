'Rich kid' Chao mắc bệnh trĩ, vì sao nhiều người băn khoăn?

"Rich kid" Chao vừa trải qua phẫu thuật trĩ lần đầu ở tuổi 23, chia sẻ chi tiết trải nghiệm cá nhân để giúp mọi người hiểu rõ hơn về căn bệnh phổ biến nhưng ít người dám nói.

'Rich kid' Chao chia sẻ quá trình phẫu thuật bệnh trĩ. Ảnh" @whynotchaooo.

Vừa tốt nghiệp Đại học New York (Mỹ) và sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi, Nguyễn Châu Anh (Chao) vốn nổi tiếng với cuộc sống giàu có, gần gũi. Mới đây, cô gái 23 tuổi gây chú ý khi công khai chi tiết hành trình điều trị và phẫu thuật trĩ, một căn bệnh vốn được coi là nhạy cảm và khó nói.

Với mong muốn xóa bỏ sự e ngại, Chao đã review chi tiết quá trình điều trị để giúp những người trẻ hiểu rõ hơn về căn bệnh.

Trải nghiệm “khác xa tưởng tượng”

Chao cho biết cô được chẩn đoán mắc trĩ từ năm 15 tuổi và đã sống chung với bệnh suốt 8 năm. Tình trạng chỉ trở nên nghiêm trọng khi biến chứng tắc mạch trĩ gây đau dữ dội, khiến cô phát sốt, không thể đi đứng và phải nhập viện cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ xác định cô đã bị trĩ độ 4 kèm tắc mạch, một giai đoạn nguy hiểm bắt buộc phải can thiệp phẫu thuật. Thừa nhận đây là căn bệnh gây tâm lý e ngại, song Chao nhấn mạnh mức độ phổ biến của nó trong cộng đồng. Cô hy vọng trải nghiệm của mình sẽ giúp người bệnh xóa bỏ mặc cảm và chủ động điều trị sớm thay vì âm thầm chịu đựng.

Chao thực hiện phẫu thuật theo phương pháp Milligan Morgan - kỹ thuật được đánh giá là triệt để và kinh điển cho những trường hợp trĩ nặng. Quy trình chuẩn bị bắt buộc bao gồm nhịn ăn và thực hiện các xét nghiệm máu tổng quát để đảm bảo an toàn tối đa.

Ca mổ diễn ra trong chưa đầy một giờ dưới hình thức gây mê hoàn toàn, giúp bệnh nhân không cảm thấy đau đớn hay áp lực tâm lý trong suốt quá trình can thiệp.

Tiktoker Chao chia sẻ về hành trình phẫu thuật trĩ. Ảnh: @whynotchaooo.

Khi tỉnh dậy, Chao cho biết cô cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm sau nhiều năm chung sống với bệnh tật. Trong những ngày nằm viện, nhờ được hỗ trợ thuốc giảm đau đầy đủ, trải nghiệm hậu phẫu của cô diễn ra khá êm ái.

"Trải nghiệm này có thể khác nhau tùy cơ địa mỗi người, mọi người đừng quá lo lắng", Chao chia sẻ trong video.

Theo khuyến cáo y khoa, thời gian để bệnh nhân hồi phục và trở lại sinh hoạt bình thường là khoảng hai tuần. Hiện tại, Chao khẳng định việc quyết định phẫu thuật là hoàn toàn đúng đắn, giúp cô lấy lại chất lượng cuộc sống sau gần một thập kỷ chịu ảnh hưởng từ căn bệnh này.

Ai cũng có thể bị trĩ

Câu chuyện của cô gái 23 tuổi là minh chứng thực tế: Bệnh trĩ không phân biệt giàu nghèo, nghề nghiệp hay tuổi tác và đặc biệt không nhất thiết phải ngồi nhiều mới mắc bệnh.

TS.BS Phạm Thế Việt, Trưởng khoa Ngoại, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1, cho biết bệnh trĩ là tình trạng sưng các tĩnh mạch quanh hậu môn (trĩ ngoại) hoặc phần dưới trực tràng (trĩ nội). Bác sĩ Việt nhấn mạnh, biểu hiện của bệnh rất đa dạng: Có người hoàn toàn không có triệu chứng, nhưng cũng có người phải đối mặt với các cơn đau từ nhẹ đến trầm trọng. Thời gian sống chung với trĩ dài hay ngắn phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ tổn thương và sự chủ động trong phương pháp điều trị của mỗi cá nhân

Theo bác sĩ Việt, với các trường hợp trĩ nhẹ, bệnh nhân có thể cải thiện tình trạng bằng cách tăng cường chất xơ, uống đủ nước và thay đổi thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên, khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng hoặc xuất hiện tình trạng sa búi trĩ, việc can thiệp y tế là bắt buộc và quá trình hồi phục sẽ kéo dài hơn. Đặc biệt, các búi trĩ ngoại kích thước lớn, khi xuất hiện biến chứng huyết khối, thường gây ra những cơn đau dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Đáng chú ý, phụ nữ mang thai là nhóm có nguy cơ cao, nhất là trong 3 tháng cuối thai kỳ do áp lực lên vùng trực tràng - hậu môn tăng mạnh, kết hợp với sự thay đổi hormone khiến các tĩnh mạch dễ bị sưng phồng. Về khả năng tái phát, bác sĩ Việt cảnh báo: "Bệnh trĩ có thể tái phát, nhất là với những người điều trị tại nhà. Người phẫu thuật loại bỏ búi trĩ thường ít gặp tình trạng tái phát hơn".

Theo bác sĩ Việt, trĩ nội giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, không có dấu hiệu rõ ràng. Các triệu chứng chỉ thực sự gây chú ý khi búi trĩ sa ra ngoài, dẫn đến tình trạng ngứa ngáy, kích ứng hậu môn hoặc các cơn đau từ âm ỉ đến dữ dội. Dấu hiệu điển hình nhất là cảm giác nóng rát khi đi đại tiện, xuất hiện tình trạng sưng nề hoặc chảy máu tươi trên giấy vệ sinh/bồn cầu.

Dù không nguy hiểm tính mạng, bệnh trĩ lại làm giảm chất lượng cuộc sống, khiến nhiều người ngại ngùng, tự ti. Ảnh: Shutterstock.

Đối với các trường hợp trĩ nhẹ, bác sĩ Việt khẳng định việc thay đổi lối sống chính là "chìa khóa" để kiểm soát bệnh:

Chế độ dinh dưỡng "nhuận tràng": Ưu tiên nhóm thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và đặc biệt là phải duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày.

Thay đổi thói quen đi vệ sinh: Tuyệt đối hạn chế việc ngồi quá lâu trên bồn cầu (nhất là thói quen dùng điện thoại) và cần đi ngay khi có nhu cầu. Mọi người có thể kê một chiếc ghế thấp dưới chân khi đi vệ sinh để tạo góc ngồi 35°, giúp trực tràng ở tư thế thẳng, việc đi cầu sẽ dễ dàng và giảm áp lực lên búi trĩ.

Vệ sinh và làm dịu: Sau khi đi vệ sinh, nên rửa sạch thay vì chỉ lau bằng giấy khô để tránh trầy xước. Thói quen ngâm hậu môn trong bồn nước ấm khoảng 10 phút khi tắm là phương pháp hỗ trợ giảm sưng và xoa dịu cơn đau cực kỳ hiệu quả, có thể kết hợp thêm các loại thuốc bôi phù hợp theo chỉ định.

Bác sĩ Việt khuyến cáo trong trường hợp búi trĩ không có dấu hiệu thuyên giảm sau khi thay đổi lối sống, hoặc xuất hiện các tình trạng cấp tính như chảy máu kéo dài và đau dữ dội, bệnh nhân cần được thăm khám để chỉ định các phương pháp can thiệp phù hợp. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, các bác sĩ có thể áp dụng các kỹ thuật từ ít xâm lấn đến phẫu thuật triệt để, như: thắt búi trĩ, tiêm xơ, phẫu thuật cắt trĩ...

Để phòng bệnh trĩ, bác sĩ Việt khuyến cáo nên bổ sung từ 20-40 gram chất xơ mỗi ngày. Nguồn chất xơ có thể lấy từ các loại thực phẩm như bơ, mâm xôi, táo, lê, chuối, việt quất, cà rốt, khoai lang, bông cải, các loại đậu, yến mạch, diêm mạch, hạt chia và hạnh nhân.

Ngoài ra, uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày cũng rất quan trọng. Người bệnh nên tập thể dục đều đặn khoảng 20-30 phút mỗi ngày. Nếu thừa cân béo phì, việc giảm cân sẽ giúp giảm áp lực lên vùng trực tràng - hậu môn. Đồng thời, cần tránh đứng hoặc ngồi quá lâu, đặc biệt khi đi cầu

Nếu tình trạng trĩ kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng, người bệnh cần đến gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời, vừa giảm đau vừa phòng ngừa các biến chứng.