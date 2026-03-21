Loại cây nhiều người trồng vì đẹp là 'thuốc quý' dưỡng tim, giải độc

Cây lẻ bạn không chỉ là loại cây cảnh phổ biến với màu sắc bắt mắt mà còn là một vị thuốc quý, mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết tận dụng.

Lợi ích phổ biến nhất của cây lẻ bạn là khả năng giảm ho và làm dịu cổ họng. Nhờ tính mát và khả năng kháng viêm tự nhiên, lá lẻ bạn sắc nước uống giúp long đờm, giảm sưng đau họng và hỗ trợ điều trị các chứng ho khan, ho có đờm hay viêm phế quản cấp tính rất tốt.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Cây lẻ bạn từ lâu thường được dùng như một bài thuốc thanh nhiệt hữu hiệu. Uống nước lá lẻ bạn giúp cơ thể đào thải độc tố, giảm tình trạng nóng trong người, hỗ trợ điều trị mụn nhọt và các triệu chứng khó chịu do nhiệt miệng gây ra, giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn.

Cây lẻ bạn còn có tên gọi khác là sò huyết, sò tím, bạng hoa… có vị ngọt nhạt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, hóa đờm.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cây lẻ bạn chứa các hợp chất sinh học và chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Những hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương mạch máu, từ đó hỗ trợ ổn định huyết áp hiệu quả. Việc bổ sung cây lẻ bạn vào lộ trình chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp cải thiện tình trạng cao huyết áp mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, mang lại cuộc sống khỏe mạnh và năng động hơn.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiêu hóa

Các hoạt chất tự nhiên trong cây lẻ bạn sở hữu khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp tiêu diệt và ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại trong đường ruột. Không chỉ bảo vệ hệ tiêu hóa, thảo dược này còn tác động trực tiếp lên cơ trơn dạ dày, hỗ trợ giảm đau và chống co thắt hiệu quả, mang lại cảm giác dễ chịu tức thì cho người bệnh.

Hỗ trợ hệ bài tiết chức năng thận

Nhờ đặc tính lợi tiểu, cây lẻ bạn hỗ trợ hệ bài tiết hoạt động trơn tru hơn. Nước sắc từ loại cây này giúp cải thiện tình trạng tiểu dắt, tiểu buốt và giúp làm sạch đường tiết niệu, hỗ trợ cơ thể loại bỏ các chất cặn bã qua nước tiểu một cách hiệu quả, từ đó giảm áp lực cho thận.

Tuy nhiên, nếu có ý định áp dụng các bài thuốc làm từ lẻ bạn, người dùng nên tham vấn ý kiến của bác sĩ. Không nên tự ý dùng cây lẻ bạn. Các bài thuốc dân gian từ cây lẻ bạn có thể mang lại hiệu quả đối với nhiều bệnh nhân, tuy nhiên có thể sẽ không có tác dụng hoặc phản tác dụng đối với những người dùng khác do cơ địa, thể trạng của mỗi người hoàn toàn khác nhau.