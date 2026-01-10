Real Madrid vẫn nói không với HLV Alonso

Ban lãnh đạo Real Madrid khẳng định lập trường kiên định với Xabi Alonso, rằng câu lạc bộ sẽ không thực hiện bất kỳ vụ ký hợp đồng nào trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Real từ chối yêu cầu của Alonso.

Theo AS, thông điệp từ chủ tịch Florentino Perez đưa ra với Alonso rất rõ ràng, đó là bất kể tình huống nào xảy ra, CLB sẽ không mua thêm người trong tháng 1. Quyết định này dựa trên niềm tin rằng đội hình hiện tại sẽ cải thiện đáng kể, một khi các cầu thủ chấn thương trở lại thi đấu.

Hiện nay, Real Madrid đối mặt với một số trường hợp vắng mặt do chấn thương, dẫn đến việc Alonso muốn CLB mua thêm người. Đặc biệt, HLV người Tây Ban Nha tin rằng Real rất cần bổ sung một tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Thế nhưng, ban lãnh đạo Real vẫn giữ quan điểm không mua sắm vào giữa mùa. Điều này có nghĩa, ngay cả trong trường hợp CLB gặp thêm chấn thương hoặc kết quả thi đấu không như mong đợi, Real cũng sẽ không tìm kiếm các bản hợp đồng mới để lấp chỗ trống.

Về yêu cầu mua tiền vệ của Alonso, ban lãnh đạo "Los Blancos" cho rằng các lựa chọn bao gồm Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Dani Ceballos và Fede Valverde, cùng với tài năng trẻ từ lò đào tạo như Thiago Pitarch và Jorge Cestero, là đủ để cạnh tranh đến hết mùa giải.

Real thống nhất quan điểm từ nhiều tháng trước rằng sẽ không mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Giới lãnh đạo tin rằng các thương vụ giữa mùa hiếm khi mang lại hiệu quả lâu dài, đồng thời cho rằng vấn đề của đội bóng hiện tại nằm ở lối chơi tập thể chứ không phải chất lượng cá nhân.

