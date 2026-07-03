Real Madrid ra thông báo bất ngờ về Enzo Fernandez

Real Madrid phát đi thông báo phủ nhận hoàn toàn khả năng chiêu mộ Enzo Fernandez trong hè này.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi người đại diện Javier Pastore tiết lộ Real Madrid rất quan tâm đến tuyển thủ Argentina. Thậm chí, nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha còn khẳng định hai bên đạt thỏa thuận cá nhân và đang bước vào quá trình thương lượng với Chelsea.

Tuy nhiên, Real Madrid tuyên bố: "Trước các thông tin xuất hiện về việc Real Madrid quan tâm đến Enzo Fernandez, CLB khẳng định chưa từng có bất kỳ động thái nào, trực tiếp hay gián tiếp, nhằm chiêu mộ cầu thủ này. Chúng tôi cũng không có ý định thực hiện thương vụ".

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Enzo cũng như Chelsea, đồng thời lấy làm tiếc khi những tin đồn thiếu căn cứ tiếp tục lan truyền, gây hiểu lầm cho người hâm mộ và ảnh hưởng đến các bên liên quan.

Động thái gây bất ngờ bởi Real Madrid rất hiếm khi lên tiếng phủ nhận các tin đồn chuyển nhượng. Trước đó, Enzo được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu để tăng cường tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng cân nhắc chia tay Eduardo Camavinga hoặc Aurelien Tchouameni.

Bản thân Enzo cũng nhiều lần úp mở về khả năng rời Chelsea. Tiền vệ 25 tuổi từng công khai bày tỏ tình cảm với thành phố Madrid và sau trận đấu cuối cùng của mùa giải trước còn có hành động được cho là gửi lời chào tới các CĐV Chelsea.

Chelsea hiện định giá Enzo khoảng 120 triệu bảng và không chịu áp lực phải bán, bởi cầu thủ còn hợp đồng đến năm 2032. Dù vậy, tương lai của tiền vệ người Argentina vẫn là dấu hỏi lớn.