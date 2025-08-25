Real Madrid lạm dụng chuyền bóng còn hơn Barcelona thời Pep

Dù Real Madrid toàn thắng 2 trận và giữ sạch lưới dưới thời Xabi Alonso, El Mundo Deportivo vẫn chê đội chơi quá chậm và lạm dụng chuyền bóng.

Alonso bị chê là bắt Real Madrid chơi quá cầu toàn

Điều gì sẽ xảy ra với Xabi Alonso nếu Madrid không có Kylian Mbappe? Trước hết, ông sẽ chẳng có được 6 điểm sau 2 trận mở màn La Liga.

Thẳng thắn mà nói, Real Madrid không thật sự lôi cuốn. Trước một đội bóng vừa thăng hạng, họ dành cả hiệp hai như thể đang ngồi trò chuyện với bác sĩ tâm lý. Kết quả mang tính trị liệu giúp Real Madrid được điểm tối đa nhưng người xem không thật sự thỏa mãn.

Theo nhà báo Julian Ruiz, người xem được được chứng kiến từ một Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti không chiến thuật, không tinh thần tập thể, sang một tập thể nay trở nên quá lạnh lùng, quá chính xác. Đến mức đôi khi thật nhàm chán, nhưng đổi lại, họ giữ sạch lưới - điều sống còn để giành chiến thắng.

Tất nhiên, Xabi Alonso chỉ mới bắt đầu. Nhưng ý tưởng chủ đạo của ông không hề mang tính tấn công. Real Madrid gây bực bội với quá nhiều thời lượng kiểm soát bóng, trong khi nhịp độ thi đấu còn chậm hơn cả thời của Ancelotti.

Có lẽ báo chí Madrid thần thánh hóa Dean Huijsen quá mức. Đúng là cầu thủ này kiểm soát và đưa bóng lên tuyệt vời, nhưng lại không tăng tốc và mất quá nhiều thời gian để làm bất cứ việc gì. Và thế là tất cả ngưng lại, mọi thứ trở nên ì ạch như một thước phim quay chậm.

Như Franz Beckenbauer từng nói khi nói về lối chơi chuyền qua chuyền lại của Pep Guardiola, dường như họ muốn đưa trái bóng thẳng đến tận vạch cầu môn. Còn Xabi cũng làm điều tương tự.

Việc kiểm soát bóng là tốt, nhưng cần một chút bất ngờ, một khoảnh khắc bùng nổ. Người duy nhất hiểu được điều này là Mbappe; còn với phần còn lại của Madrid, tất cả chỉ là những đường chuyền.