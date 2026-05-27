Real Madrid giàu sụ

Real Madrid tiến tới cột mốc doanh thu chưa từng có trong lịch sử thể thao thế giới, khẳng định vị thế đế chế tài chính số một bóng đá.

Real Madrid kiếm tiền khủng nhất lịch sử thể thao.

Theo các báo cáo nội bộ tại Valdebebas, doanh thu của Real Madrid trong mùa tài chính hiện tại được dự đoán vượt mốc 1,2 tỷ euro. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là con số chưa từng đội thể thao nào trên thế giới đạt tới.

Mùa trước, Real Madrid dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu bóng đá toàn cầu của Deloitte năm thứ ba liên tiếp với khoản thu kỷ lục 1,161 tỷ euro. Đó cũng là lần thứ hai CLB vượt qua ngưỡng 1 tỷ euro doanh thu, thành tích phản ánh sức mạnh thương mại vô đối của đội bóng Tây Ban Nha.

Nguồn thu lớn nhất tiếp tục đến từ hoạt động thương mại. Trong mùa 2024/25, Real Madrid thu về tới 594 triệu euro chỉ riêng từ các hợp đồng tài trợ, bán áo đấu và hoạt động marketing, tăng 23% so với mùa trước. Doanh số bán vật phẩm lưu niệm tăng mạnh, trong khi hàng loạt hợp đồng tài trợ mới giúp CLB tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh toàn cầu.

Sân vận động Santiago Bernabeu cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đà tăng trưởng tài chính. Real Madrid ghi nhận 233 triệu euro doanh thu ngày thi đấu trong mùa 2024/25, thuộc nhóm cao nhất lịch sử bóng đá. Việc nâng cấp Bernabeu thành tổ hợp giải trí đa năng đang giúp CLB tạo ra nguồn tiền ổn định vượt xa mô hình sân bóng truyền thống.

Real Madrid vừa gia hạn hợp đồng tài trợ áo đấu với Emirates đến năm 2031. Thỏa thuận được cho có giá trị khoảng 74 triệu euro mỗi mùa. Ngoài ra, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang đàm phán với Adidas nhằm mở rộng thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài.

Mục tiêu tiếp theo của Real Madrid là nâng tổng giá trị tài trợ trên áo đấu lên gần 300 triệu euro, con số có thể đưa CLB lên một tầm cao tài chính hoàn toàn mới.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng châu Âu loay hoay với các quy định tài chính nghiêm ngặt, Real Madrid cho thấy hình mẫu của một siêu CLB hiện đại. Họ duy trì sức mạnh chuyên môn và xây dựng cỗ máy thương mại khổng lồ chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.

