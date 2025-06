Rashford xuất hiện bên cô gái tóc vàng bí ẩn

Ngôi sao của MU xuất hiện trên bãi biển cùng một cô gái tóc vàng bí ẩn cuối tuần qua. Ở tuổi 27, Rashford cùng nhóm bạn thân tranh thủ nghỉ ngơi sau mùa giải căng thẳng. Trong cái nắng hơn 30 độ C ở miền Nam nước Pháp, tiền đạo người Anh trông thư thái, nổi bật với bộ trang phục hàng hiệu Louis Vuitton khi cùng bạn bè thư giãn trên du thuyền sang trọng.

Sau khi chia tay bạn gái là cựu thí sinh chương trình hẹn hò "Love Island", Grace Jackson trước Giáng sinh năm ngoái, Rashford hiện vẫn độc thân. Anh cũng được thấy lướt sóng bằng mô tô nước, cho thấy lấy lại cảm hứng và niềm vui sau quãng thời gian sa sút tại MU.

Trong khi nghỉ dưỡng, Rashford vẫn duy trì thể lực. Anh có buổi tập chạy bền trên sân điền kinh tại Pháp và đăng video kèm chú thích: "Làm việc không ngừng nghỉ. Tiếp tục thôi".

Hồi tháng 1/2025, HLV Ruben Amorim để Rashford sang Aston Villa theo dạng cho mượn khi mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Rashford muốn tìm kiếm một thử thách mới. Tại Villa, anh ghi 4 bàn sau 17 trận trước khi dính chấn thương gân kheo, kết thúc sớm mùa giải.

Dù chơi khá ấn tượng, tương lai của Rashford vẫn bỏ ngỏ. Theo truyền thông Anh, Rashford muốn chơi bóng tại Champions League mùa tới. Giấc mơ chuyển đến Barcelona còn đó và từng có cuộc nói chuyện với đội bóng xứ Catalonia.

Tuy nhiên, mức lương cao khiến thương vụ cho mượn đổ bể. Dù vậy, đại diện của anh mới đây tái đàm phán với nhà vô địch La Liga cho một hợp đồng dài hạn. Trong khi đó, MU sớm chiêu mộ Matheus Cunha với giá 62,5 triệu bảng.

