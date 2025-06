Arsenal vẫn kém MU trên BXH UEFA

Mikel Arteta từng tuyên bố Arsenal là "đội bóng hay nhất châu Âu" sau khi vào bán kết Champions League mùa này, song bảng xếp hạng hệ số UEFA cho kết quả ngược lại. Bảng điểm này tính toán dựa trên thành tích của các đội bóng ở Champions League, Europa League và Conference League trong 5 năm gần nhất, đồng thời dùng để phân nhóm hạt giống.

Arsenal hiện có 98 điểm, đứng thứ 12, còn MU có 102,5 điểm, xếp thứ 11. Thành tích lọt vào bán kết Champions League mùa này giúp Arsenal tích lũy thêm 36 điểm, nhưng bị ảnh hưởng khi không dự cúp châu Âu mùa 2020/21 và bị loại ở vòng 1/8 Europa League trước Sporting Lisbon mùa 2022/23.

Trong khi đó, MU đều đặn góp mặt ở các giải châu Âu suốt 5 mùa qua, dù thành tích không nổi bật nhưng sự ổn định giúp họ vượt mặt Arsenal. Dễ hiểu khi cộng đồng mạng chế giễu Arsenal với loạt bình luận châm biếm.

"Đội bóng hay nhất châu Âu còn không vào nổi top 10", "Chelsea còn đứng trên Arsenal dù 2 mùa không dự Champions League", "Không thể tin được, đội bóng hay nhất thế giới lại không có mặt trong top 10", "Cả năm họ chỉ biết nói họ là đội hay nhất, không cần danh hiệu",... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Ở phía trên, Real Madrid giữ ngôi đầu bảng với 143,5 điểm, bám sát là Manchester City với 137,75 điểm. PSG, nhà vô địch Champions League, đứng thứ 5 với 33,5 điểm. Chelsea nhận 30 điểm từ chức vô địch Conference League, leo lên vị trí thứ 8.

