Cunha là cú đánh bất ngờ từ MU

Ở tuổi 26, Cunha không phải mẫu tiền đạo truyền thống, mà là một “ảo thuật gia” tấn công có khả năng biến hóa đa dạng trên hàng công. Đây là chữ ký đánh dấu sự thay đổi triết lý dưới thời HLV Ruben Amorim - người đang tìm kiếm những mảnh ghép mới để vực dậy một đội bóng đang khát khao cảm hứng và sức sống.

Điểm đặc biệt nhất trong lối chơi của Matheus Cunha là khả năng thích nghi và hoạt động ở nhiều vị trí trên hàng công. Anh có thể đá trung phong, tiền đạo cánh trái, cánh phải hoặc lùi sâu để phối hợp và gây rối hàng phòng ngự đối phương. Không mang dáng dấp số 9 điển hình - chững chạc, bọc lót - Cunha như một “quái kiệt” với lối chơi phi tuyến tính, liên tục di chuyển, thay đổi vị trí và tạo ra khoảng trống cho đồng đội.

Khi được chơi tự do, Cunha làm cho bóng đá trông thật nhẹ nhàng, phóng khoáng và đầy ngẫu hứng. Chính sự khó đoán về vị trí và cách di chuyển giúp anh trở thành một cơn ác mộng đối với các hậu vệ. Ruben Amorim, với triết lý đề cao sự linh hoạt và sáng tạo, sẽ xem Cunha như mảnh ghép hoàn hảo để làm mới hàng công “Quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, Cunha không phải không có những hạn chế. Những khía cạnh khó kiểm soát trong tính cách và lối chơi của anh từng gây ra nhiều tranh cãi tại Wolves - đội bóng cầu thủ vừa rời đi để đến Old Trafford.

Ngôi sao người Brazil được các đồng đội tại Molineux bầu chọn là Cầu thủ của mùa giải, nhưng cũng không ít lần bị chỉ trích vì thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết, đặc biệt là việc không tích cực hỗ trợ phòng ngự. Một thống kê “đau lòng” cho thấy Cunha là cầu thủ đi bộ nhiều nhất Premier League mùa vừa qua - một tín hiệu tiêu cực rõ ràng về sự thiếu tham gia trong khâu pressing và tranh chấp.

Ngoài ra, cá tính mạnh mẽ khiến Cunha từng nhiều lần gây rối trên mạng xã hội, va chạm với CĐV và truyền thông. Vụ việc kỳ quặc với nhân viên an ninh của Ipswich - khi anh gỡ kính người này và gây tranh cãi - là ví dụ điển hình cho hình ảnh “quân bài khó bảo” của tiền đạo này.

Đặc biệt, khi Cunha bị treo giò 4 trận cuối mùa tại Wolves, đội bóng lại chơi rất ổn định và không thua trận nào. Điều đó đặt dấu hỏi lớn về tầm ảnh hưởng thực sự của chân sút Nam Mỹ trong những khoảnh khắc quyết định.

Việc Cunha được bán đi với giá kỷ lục cho Wolves cũng phản ánh triết lý chuyển nhượng của đội bóng. Họ mua cầu thủ tiềm năng với giá vừa phải, phát triển rồi bán lại với lợi nhuận lớn. Wolves mua Cunha từ Atletico Madrid với giá 43 triệu bảng vào cuối năm 2022 và chỉ sau chưa đầy 2 năm đã thu về 62,5 triệu bảng - một khoản lời ấn tượng.

Số tiền chuyển nhượng khổng lồ này được kỳ vọng sẽ giúp Wolves tái thiết đội hình theo hướng phù hợp hơn với HLV Vitor Pereira - người đề cao sự kỷ luật và tính đồng đội.

Dù rời đi, không thể phủ nhận Cunha để lại nhiều khoảnh khắc kỳ diệu trong màu áo Wolves, từ cú hat-trick vào lưới Chelsea đến bàn thắng ở FA Cup trước đối thủ truyền kiếp West Brom. Anh là một tài năng thực sự, dù có lúc bị xem là “con dao hai lưỡi”.

Tại Manchester United, Ruben Amorim đối mặt với thách thức tái thiết một đội bóng từng một thời thống trị châu Âu nhưng giờ chật vật tìm lại hình ảnh. Trong bối cảnh Bruno Fernandes - linh hồn sáng tạo hàng đầu của Manchester United - có thể bị các ông lớn Saudi Arabia “câu kéo” bằng những hợp đồng khủng, Cunha sẽ là sự bổ sung cần thiết để giảm bớt áp lực sáng tạo lên Fernandes.

Sự hiện diện của Cunha sẽ mang đến cho hàng công Quỷ đỏ sự biến hóa cần thiết, một sự tươi mới trong cách tổ chức tấn công. Sự đa năng của anh cho phép United linh hoạt thay đổi chiến thuật, từ chơi phản công nhanh đến kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Đặc biệt, khả năng tạo đột biến bất ngờ giúp phá vỡ hàng phòng ngự chặt chẽ, điều mà United đã thiếu rất lâu.

Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng, Cunha cần phải học cách kiểm soát cái tôi cá nhân, hòa nhập vào hệ thống chiến thuật và đặc biệt phải cải thiện tinh thần phòng ngự – yếu tố bắt buộc trong bóng đá hiện đại.

Matheus Cunha là cầu thủ đầy hứa hẹn, có tài năng và cá tính để trở thành một biểu tượng mới tại Manchester United - một “quân bài dị biệt” mang tính đột phá trong đội hình. Nhưng để làm được điều đó, anh phải vượt qua được chính mình - kỷ luật bản thân, thích nghi với môi trường khắc nghiệt và đáp ứng kỳ vọng khổng lồ của người.

Đây là canh bạc mà Ruben Amorim đang đặt cược, và nó cũng phản ánh rõ tham vọng của Manchester United trong cuộc đua chinh phục các danh hiệu trong kỷ nguyên mới. Nếu thành công, Cunha không chỉ là ngôi sao trên sân mà còn là biểu tượng của một phong cách bóng đá hiện đại, phóng khoáng và đầy sáng tạo.

Nhưng nếu thất bại, anh sẽ chỉ là một trong những bản hợp đồng thất vọng, để lại dấu hỏi lớn cho chiến lược chuyển nhượng của “Quỷ đỏ”.

Dẫu sao, với những gì đã thể hiện, Matheus Cunha xứng đáng được trao cơ hội để viết nên câu chuyện của riêng mình tại Old Trafford - nơi những giấc mơ lớn được thắp sáng và cả những hy vọng được đặt lên vai một cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.