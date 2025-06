Thêm cầu thủ MU có thể sang Saudi Arabia sau Fernandes

Fernandes có những buổi đàm phán với Al Hilal về một bản hợp đồng siêu khủng, trị giá khoảng 200 triệu bảng trong 3 năm. Dù chưa đưa ra quyết định cuối cùng, Fernandes được cho là nghiêng về việc ra đi.

HLV Ruben Amorim muốn giữ chân Fernandes nhưng lãnh đạo MU sẵn sàng bán ngôi sao người Bồ Đào Nha do tình hình tài chính eo hẹp. Việc không giành suất dự Champions League khiến "Quỷ đỏ" mất 100 triệu bảng doanh thu. Nếu thu về con số tương tự từ thương vụ Fernandes, Amorim sẽ có thêm ngân sách chi tiêu hè này.

Hiện tại, MU chỉ có khoảng 100 triệu bảng để mua sắm, con số hạn chế trong bối cảnh họ kích hoạt điều khoản giải phóng 62,5 triệu bảng để chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves.

Ngoài Fernandes, thủ môn Andre Onana cũng có khả năng phải rời sân Old Trafford. Onana lúc này lọt vào tầm ngắm của một số đội bóng tại Saudi Pro League, đặc biệt là tân binh Neom SC. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Onana từng nhận được kỳ vọng lớn sau khi giúp Inter Milan lọt vào chung kết Champions League mùa 2022/23, nhưng màn trình diễn không ổn tại Anh khiến ban lãnh đạo MU xem xét thay thế.

Trong khi đó, khả năng Fernandes chia tay MU là điều khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, huyền thoại Paul Scholes cho rằng nếu Al Hilal thực sự đặt lên bàn 100 triệu bảng thì MU khó có thể từ chối. "Cậu ấy tuyệt vời, nhưng 100 triệu bảng là mức giá mà bạn phải gật đầu ngay lập tức", Scholes chia sẻ.

Kể từ khi gia nhập MU với giá 67 triệu bảng vào tháng 1/2020, Fernandes ghi 98 bàn sau 290 trận, có 51 pha kiến tạo ở Premier League và 4 lần được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa của CLB trong 5 mùa trọn vẹn.

