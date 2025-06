Hai cầu thủ MU từ chối du đấu châu Á

Ngay sau trận đấu cuối cùng tại Premier League ngày 25/5, MU lên đường sang Malaysia và Hong Kong (Trung Quốc) cho chuyến du đấu hậu mùa giải. Tuy nhiên, không phải mọi cầu thủ đều hào hứng với chuyến đi xa với quãng đường gần 10.000 km.

Lindelof không tham gia bởi vợ của anh, Maja, đang mang thai con thứ ba và ở lại Thụy Điển trong thời gian diễn ra trận chung kết Europa Lewgue. Eriksen thì ở lại Đan Mạch để tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Sabrina Kvist Jensen tại Odense vào tuần trước.

Cả hai cầu thủ trên đều hết hợp đồng với MU vào ngày 30/6 tới và khả năng sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Chuyến du đấu của MUdiễn ra trong bối cảnh đầy hỗn loạn cả trên sân lẫn ngoài sân. Đội bóng của HLV Ruben Amorim thua muối mặt 0-1 trước ASEAN All Star ở Kuala Lumpur. Thêm vào đó, hai tài năng trẻ Alejandro Garnacho và Amad Diallo còn bị chỉ trích nặng nề vì hành động không đúng mực với người hâm mộ.

Huyền thoại David Beckham gay gắt: "Tôi chứng kiến nhiều hành động không chấp nhận được của cầu thủ. Chúng tôi từng là một đội bóng biết tôn trọng, hiểu ý nghĩa của chiếc huy hiệu và biết trân trọng người hâm mộ ở bất cứ đâu, dù châu Âu hay châu Á".

Mùa giải thất vọng và chuyến du đấu hỗn loạn đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai và thái độ của các cầu thủ Man Utd trong giai đoạn chuyển giao đội bóng.

