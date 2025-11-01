Tiền đạo Marcus Rashford trở lại Manchester trong tuần này để tập luyện và ăn mừng sinh nhật tuổi 28.

Rashford trở lại quê nhà.

Tranh thủ thời điểm không có lịch thi đấu cùng Barcelona, Rashford tận dụng kỳ nghỉ ngắn để về quê thăm gia đình và duy trì thể trạng. Ngôi sao người Anh đăng tải loạt video tập luyện tại phòng gym ở Salford, kèm dòng chú thích trên Instagram: “Tiến bộ từng chút một – 48 giờ trở lại quê nhà".

Từ đầu mùa, Rashford có 12 đóng góp vào bàn thắng (5 bàn, 7 kiến tạo) sau 13 trận cho Barcelona – thành tích đáng chú ý trong mùa giải đầu tiên anh thi đấu tại Tây Ban Nha theo dạng cho mượn từ MU. Cầu thủ 28 tuổi cũng được cho là đang nỗ lực thuyết phục ban lãnh đạo Barca kích hoạt điều khoản mua đứt vào mùa hè tới.

Trong thời gian ở Manchester, Rashford cũng dành thời gian gặp gỡ bạn bè cũ. Hậu vệ Luke Shaw chia sẻ hình ảnh con trai mình mặc áo đấu của Rashford. Đáp lại, Rashford chia sẻ bình luận với nội dung “RS” – được cho là gửi đến Reign Shaw, con trai của Luke Shaw.

Cuối tuần này, Rashford sẽ trở lại Tây Ban Nha để chuẩn bị cho trận đấu giữa Barcelona và Elche trên sân nhà vào ngày 3/11.

Wojciech Szczesny, đồng đội tại Barca của Rashford, đã ca ngợi tinh thần làm việc của anh trong buổi phỏng vấn gần đây. “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, tôi rất thích Rashford. Cách chơi của cậu ấy trực diện, tốc độ và luôn tạo ra đột biến. Khi Rashford có phong độ tốt trên sân tập, không ai có thể ngăn được cậu ấy", Szczesny nói.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.