Rashford tạo nhát cắt khó lành cho Manchester United

Marcus Rashford vừa có màn tái xuất nước Anh theo cách hoàn hảo nhất: một cú đúp vào lưới Newcastle United tại Champions League, mang về chiến thắng 2-1 cho Barcelona.

Marcus Rashford lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Newcastle.

Đó không chỉ là những bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ gửi đến tất cả những ai từng hoài nghi: Rashford chưa bao giờ hết giá trị.

Bước ngoặt cứu vãn sự nghiệp

Ở tuổi 27, Rashford trải qua hai năm chật vật tại Old Trafford. Anh bị cuốn vào vòng xoáy thất vọng của Manchester United dưới thời Ruben Amorim - một đội bóng loay hoay tìm bản sắc, một HLV không thể khơi dậy bản năng của tiền đạo sinh năm 1997.

Việc chuyển sang Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa hè được coi như bước ngoặt để cứu vãn sự nghiệp. Và chỉ sau ít tuần, những dấu hiệu hồi sinh đã xuất hiện rõ rệt.

Trận đấu tại St James’ Park rạng sáng 19/9 là minh chứng. Newcastle tràn lên với lối chơi giàu năng lượng, nhưng Barcelona biết cách kiên nhẫn chờ đợi. Rashford im lặng trong hiệp một, chỉ để rồi bùng nổ dữ dội sau giờ nghỉ.

Cú đánh đầu mở tỷ số ở phút 58 cho thấy sự tinh tế trong chọn vị trí, còn pha xử lý sau đó chín phút - ngoặt bóng sang chân phải rồi dứt điểm trái phá tung lưới Nick Pope - khẳng định đẳng cấp vốn có. Đó là bàn thắng thứ 7 của anh vào lưới Newcastle, đối thủ mà Rashford luôn ưa thích, chỉ kém Leicester City (8).

Rashford đang tìm lại chính mình.

Đáng chú ý, theo Opta, Rashford trở thành cầu thủ đầu tiên của Barcelona kể từ Lionel Messi thực hiện được 6 cú sút, 10 lần chạm bóng trong vòng cấm và 5 lần rê bóng trong một trận Champions League. Thống kê ấy không chỉ gợi nhớ về hình ảnh Messi ngày nào, mà còn cho thấy Rashford tìm lại được sự tự tin và tính quyết đoán từng biến anh thành biểu tượng trẻ của Old Trafford.

Từ Manchester, họ có tiếc?

Điều khiến người hâm mộ Man United chua chát là sự chứng kiến trực tiếp của Thomas Tuchel - HLV tuyển Anh. Tuchel hẳn đã mỉm cười hài lòng khi thấy học trò ghi dấu ấn đúng lúc, nhưng ở Manchester, người ta sẽ tự hỏi: tại sao Rashford không thể hiện phong độ này ở sân Old Trafford?

Trách nhiệm dĩ nhiên không chỉ thuộc về cầu thủ. Amorim không tìm ra công thức để giải phóng Rashford, để rồi chứng kiến anh ra đi và nở rộ ở môi trường mới.

Rashford không giấu nổi sự hạnh phúc trong buổi họp báo sau trận: “Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi. Tôi tận hưởng trải nghiệm này và nó giúp tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn. Tôi luôn ngưỡng mộ Barcelona, và chúng tôi muốn giành thật nhiều danh hiệu”. Những lời chia sẻ giản dị nhưng cũng đủ để thấy Rashford đã tìm thấy niềm vui chơi bóng - thứ từng lạc mất trong những ngày tháng ảm đạm tại United.

Rashford chọn con đường riêng để tái sinh.

Dĩ nhiên, còn quá sớm để khẳng định Rashford sẽ viết lại sự nghiệp rực rỡ ở Camp Nou. Mùa giải chỉ mới bắt đầu, Barcelona vẫn cần thời gian để hòa nhập anh vào hệ thống chiến thuật. Nhưng cú đúp trước Newcastle, nối tiếp pha kiến tạo trong trận gặp Valencia cuối tuần trước, là tín hiệu tích cực cho một khởi đầu hứa hẹn.

Câu hỏi đặt ra: liệu Manchester United có hối tiếc? Câu trả lời có lẽ sẽ còn phụ thuộc vào hành trình sắp tới.

Nhưng ngay lúc này, hình ảnh Rashford ăn mừng trong màu áo Barcelona - tại một sân đấu cuồng nhiệt như St James’ Park - chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng "Quỷ đỏ" vừa đánh mất một tài sản lớn. Một lần nữa, người ta lại thấy cái dớp “để ngôi sao ra đi rồi phải tiếc nuối” ám ảnh Manchester United, như đã từng với Angel Di Maria, Romelu Lukaku hay thậm chí Memphis Depay.

Rashford chọn con đường riêng để tái sinh. Barcelona cho anh một môi trường cởi mở, giàu cảm hứng và đặt niềm tin vào bản năng tấn công. Nếu tiếp tục duy trì sự bùng nổ, Rashford hoàn toàn có thể trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình chinh phục La Liga và Champions League của đội bóng xứ Catalonia.

Và ở một góc nhìn khác, mỗi bàn thắng anh ghi cho Barca sẽ như một nhát cắt sâu vào lòng người hâm mộ Man United - những người vẫn day dứt tự hỏi vì sao Quỷ đỏ lại không giữ nổi đứa con cưng của mình.

