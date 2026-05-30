Thể thao

Raheem Sterling bị bắt

  • Thứ bảy, 30/5/2026 06:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Raheem Sterling bị cảnh sát bắt giữ sau vụ va chạm kinh hoàng của siêu xe Lamborghini trong tình trạng nghi vấn sử dụng ma túy.

Vụ việc xảy ra vào thứ Năm vừa qua trên đường cao tốc M3 tại Hampshire. Cảnh sát địa phương xác nhận chiếc Lamborghini do Sterling điều khiển tông thẳng vào rào chắn ở làn đường hướng Nam, gần nút giao Minley.

Bất chấp việc không có thương vong về người hay phương tiện khác liên quan, hiện trường cho thấy cú va chạm cực mạnh khiến chiếc siêu xe của anh hư hỏng nặng. Cựu cầu thủ Chelsea cũng bị áp giải ngay lập tức.

Theo thông báo từ cảnh sát Hampshire, Sterling đối mặt loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm lái xe nguy hiểm, điều khiển phương tiện dưới ảnh hưởng của chất kích thích, tàng trữ ma túy loại C và từ chối cung cấp mẫu xét nghiệm. Được biết, danh mục ma túy nhóm C bao gồm các loại thuốc an thần mạnh, steroid và khí gây cười.

Một nguồn tin thân cận cho biết ngôi sao 31 tuổi đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Sau khi bị Chelsea thanh lý hợp đồng và có quãng thời gian mờ nhạt tại Arsenal, anh buộc phải sang Hà Lan cứu vãn sự nghiệp từ tháng Hai vừa qua.

Ngôi sao sinh năm 1994 được tại ngoại để chờ kết quả điều tra bổ sung. Sterling hiện sống cùng vị hôn thê Paige Milian và hai con nhỏ trong bối cảnh tương lai sân cỏ của anh trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Sterling tỏa sáng Ở vòng 27 giải VĐQG Hà Lan, Raheem Sterling để lại kiến tạo giúp Feyenoord lội ngược dòng thắng 2-1 trước Excelsior.

Huy Trưởng

