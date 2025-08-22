Raducanu giàu to

Tay vợt 22 tuổi, Emma Raducanu, kiếm bộn tiền nhờ tài kinh doanh ấn tượng.

Công ty của Raducanu ăn nên làm ra. Ảnh: Reuters.

Raducanu chứng minh khả năng kinh doanh của mình khi công ty Harbour 6 của nữ tay vợt ghi nhận lợi nhuận lên tới 5 triệu bảng trong năm qua. Ở tuổi 22, công ty của Raducanu hiện có giá trị tài sản khoảng 13,5 triệu bảng.

Công ty Harbour 6 của Raducanu được thành lập vào năm 2020, cung cấp dịch vụ quản lý và kinh doanh hàng hóa thể thao, giải trí. Raducanu cũng là Giám đốc duy nhất của công ty khi giữ 100% cổ phần.

The Sun cho biết mỗi tuần, Habour 6 mang về cho Raducanu doanh thu khoảng 100.000 bảng. Theo các báo cáo tài chính, trong tổng số tài sản 13,5 triệu bảng, công ty này hiện sở hữu 13,4 triệu bảng tiền mặt.

Raducanu có tài kinh doanh ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Trong năm đầu hoạt động, Habour 6 từng có thời điểm chỉ có 44 bảng trong tài khoản ngân hàng. Nhưng từ đó đến nay, Raducanu ký kết nhiều hợp đồng tài trợ với các thương hiệu lớn như Nike, Porsche, Evian, Dior, Tiffany, Vodafone và British Airways, giúp doanh thu của công ty tăng vọt.

Chuyên gia kinh tế thể thao Nigel Currie nhận định: “Emma và đội ngũ quản lý rất thông minh. Họ tận dụng thành công từ chức vô địch US Open 2021 khi cô mới chỉ 18 tuổi. Các nhà tài trợ luôn tìm kiếm những vận động viên nữ nổi bật, và Emma sở hữu những yếu tố cần thiết".

Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, Raducanu vẫn chưa tìm lại phong độ đỉnh cao từng đưa cô đến vinh quang. Hôm 21/8, Raducanu cùng với bạn trai tin đồn Carlos Alcaraz đã bị loại ngay vòng đầu tiên nội dung đôi nam nữ tại US Open 2025, khi để thua cặp Jack Draper và Jessica Pegula.

