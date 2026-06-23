Rách nát vật hang, vùng kín sưng gấp 2-3 lần vì cấy bi tại nhà

Tin vào dịch vụ làm đẹp vùng kín được quảng cáo trên mạng xã hội, nam bệnh nhân 31 tuổi bị rách vật hang, tụ máu lớn và phải phẫu thuật cấp cứu.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân bị chấn thương dương vật nặng sau khi thực hiện thủ thuật "cấy bi" tại nhà.

Bệnh nhân là anh H.M.Đ. (31 tuổi, đã đổi tên), làm đầu bếp tại một quán ăn trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Theo người bệnh, sau khi xem quảng cáo dịch vụ "cấy bi tại nhà" trên mạng xã hội, anh đã liên hệ và thuê người đến thực hiện thủ thuật.

Bác sĩ phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, ngay sau can thiệp, vùng kín của bệnh nhân bầm tím, sưng nề và đau tăng dần. Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, anh yêu cầu tháo bỏ các viên bi vừa cấy. Dù vậy, tình trạng tụ máu và sưng đau vẫn tiếp tục lan rộng, buộc bệnh nhân phải đến bệnh viện cấp cứu vào rạng sáng hôm sau.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh bị rách cân trắng vật hang, gây xuất huyết và hình thành khối máu tụ sâu bên trong dương vật. Dù được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và giải thích về nguy cơ biến chứng, bệnh nhân vẫn từ chối điều trị do tâm lý e ngại và xin về theo dõi tại nhà.

Đến tối cùng ngày, khối máu tụ tiếp tục phát triển khiến dương vật sưng to gấp 2-3 lần bình thường, cơn đau ngày càng dữ dội. Lúc này, bệnh nhân quay lại bệnh viện để được can thiệp.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Nguyên, Phó khoa Ngoại thận - Tiết niệu - Nam học, cho biết trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện hai vết rách ở cân trắng vật hang do vật nhọn đâm thủng khi thực hiện thủ thuật. Máu từ thể hang thoát ra ngoài tạo thành khối máu tụ lớn, lan từ thân dương vật xuống vùng bìu.

Các bác sĩ đã tiến hành lấy bỏ khối máu tụ, kiểm soát chảy máu và khâu phục hồi tổn thương vật hang. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt. Đến ngày thứ ba hậu phẫu, người bệnh gần như hết đau, vùng tổn thương chỉ còn sưng nhẹ và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyên, chấn thương dương vật là cấp cứu ngoại khoa cần được xử trí sớm. Nếu chậm trễ, khối máu tụ có thể gây hoại tử mô, hình thành sẹo xơ dẫn đến biến dạng hoặc cong vẹo dương vật. Người bệnh cũng có nguy cơ nhiễm trùng, rối loạn cương dương, thậm chí ảnh hưởng khả năng sinh sản.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên thực hiện các thủ thuật xâm lấn vùng sinh dục tại nhà hoặc tin theo những quảng cáo dịch vụ không được cấp phép trên mạng xã hội.

Khi có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ hay điều trị nam khoa, người dân cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và thực hiện an toàn. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau nhiều, sưng nề, bầm tím hoặc chảy máu sau can thiệp vùng kín, cần đến bệnh viện ngay để được xử trí kịp thời.