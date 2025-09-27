Quỳnh Châu trước khi cưới

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát. Hôm 22/9, người đẹp chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn. Mới đây, Quỳnh Châu tiếp tục đăng tải loạt ảnh trong lễ dạm ngõ với sự góp mặt của bạn bè và gia đình.
Được biết, Quỳnh Châu và Ngọc Phát đã hẹn hò được 5 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Cô từng chia sẻ bạn trai luôn đồng hành, trở thành điểm tựa vững chắc trong khoảng thời gian cô tham gia Miss Grand Vietnam 2022.
Trước giới truyền thông, Quỳnh Châu không ngần ngại chia sẻ về Ngọc Phát: "Tôi và bạn trai rất có duyên. Tôi là người Đà Lạt, làm việc tại TP.HCM, còn anh thì ngược lại. Điều tôi ấn tượng ở anh là phong cách sống giản dị. Anh cũng nói rằng thích cách sống đơn giản của tôi, dù hoạt động nghệ thuật. Chính vì điểm chung đó, chúng tôi cảm thấy rất hợp".
Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam, Quỳnh Châu tiếp tục với lịch trình công việc bận rộn trong vai trò người mẫu ảnh, trình diễn thời trang, tham gia game show.
Ngoài ra, Quỳnh Châu cũng tích cực giao lưu khán giả trên các nền tảng mạng xã hội. Cô và ê-kíp thường xuyên đăng tải vlog, clip ngắn có nội dung hài hước xoay quanh hậu trường, công việc, đời sống, các chuyến du lịch.
Dự kiến vào cuối năm nay, Quỳnh Châu và Ngọc Phát sẽ chính thức về chung một nhà. Song, thời điểm diễn ra lễ cưới chưa được tiết lộ. Người đẹp đến từ Lâm Đồng sẽ dành thời gian sắp xếp công việc, đồng thời lên kế hoạch cho ngày trọng đại.
