Từ bỏ để tự do

Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, để sống một cuộc đời viên mãn và có ý nghĩa, ta cần phải có khả năng nói “không”. Lồng ghép giữa những nghiên cứu khoa học mới nhất và những bình luận thấm thía về văn hóa đương đại, cùng những cuộc trò chuyện với những người đã tạo ra những thay đổi lớn trong chính cuộc đời họ, tác giả Keller sẽ mang lại cho độc giả sự tự tin để mạnh dạn từ bỏ.

Quyết định từ bỏ gây chấn động thế giới của nữ hoàng thể dục dụng cụ

  • Thứ sáu, 27/3/2026 15:34 (GMT+7)
Là vận động viên hàng đầu thế giới, Biles đã làm được nhiều điều kì diệu trong suốt sự nghiệp, nhưng chẳng có gì khiến thế giới sửng sốt bằng việc cô đã làm vào Thế vận hội ở Tokyo năm 2021: cô ấy bỏ cuộc.

Chim chóc, loài ong và vận động viên thể dục dụng cụ dạy ta điều gì về việc từ bỏ.

Kiên trì không đúng chỗ là đức tính tệ hại nhất mà một người có thể có.

-John A. List

Simone Biles giống ong mật ở chỗ nào?

Đây không phải là câu đố. Cũng không phải một câu hỏi mẹo. Nó là một thắc mắc nghiêm túc và một ngành khoa học thần kinh mới nổi đã tìm được câu trả lời. Một ngành khoa học hứa hẹn giải mã cách mà bộ não của chúng ta quyết định đâu là thời điểm đúng đắn để từ bỏ.

Vậy một trong những vận động viên hàng đầu lịch sử có liên quan thế nào với loài côn trùng có cánh?

Hãy ở lại. Chúng ta sẽ nói về nó ngay thôi.

“Kiên trì và nhất định không bỏ cuộc, về mặt sinh học, là chuyện hoàn toàn vô nghĩa, trừ khi nó có hiệu quả”. Người nói câu đó là Jerry Coyne, giáo sư danh dự tại Đại học Chicago, một trong những nhà sinh vật học tiến hóa ưu tú nhất đương thời.

Tôi đã gọi Coyne để hỏi về động vật và việc từ bỏ. Tôi muốn biết tại sao loài người có xu hướng bám riết lấy cái chân lý về sự bền gan, trong khi những sinh vật muôn hình vạn trạng trên Trái đất này lại theo đuổi một chiến lược khác.

Cuộc sống của chúng được đánh dấu bằng những điểm dừng có chủ đích, những bước đi ngang nhịp nhàng để tránh trở ngại, những pha rút lui đầy ngoạn mục, những hành động tính toán thời điểm đúng lúc, những pha lượn vòng điệu nghệ và những lần bắt đầu lại từ đầu, chưa kể đến những hành động mang tính vòng lặp, xoay trục hay thậm chí hoàn toàn đảo ngược.

Nữ hoàng thể dục dụng cụ Simone Biles. Ảnh: Nippon.com.

Những loài vật khác bỏ cuộc một cách thường xuyên. Và chúng cũng không bị ám ảnh về điều đó.

Tôi gặp gỡ Coyne vào một buổi sáng chủ nhật ngay trước khi ông ra ngoài để thực hiện nghi thức mỗi ngày hai lần của mình là đến Ao Thực vật nằm gần trung tâm khuôn viên trường để cho vịt ăn. Văn phòng của ông nhìn ra ao, mỗi khi xuân về là lại có khoảng 20 chú vịt con nở ra ở đây.

Coyne chính thức nghỉ hưu vào năm 2015 nhưng vẫn đến văn phòng của mình mỗi ngày để làm việc. Khi Covid-19 khiến trường đại học phải đóng cửa vào năm 2020, ông đã được đặc cách để đến và cho vịt ăn. Ông giữ thói quen đó đến ngày nay vì ông thấy thích. Mấy con vịt cũng thích.

Coyne chỉ ra rằng tính bền gan không giữ vai trò gì đặc biệt trong tự nhiên. Động vật hành động chỉ vì một mục tiêu: sống sót đủ lâu để sinh sản, đảm bảo các chất liệu di truyền của chúng được tiếp nối.

Tất nhiên, chúng ta cũng là động vật. Và bất chấp tất cả những kỳ quan vô cùng phức tạp mà con người tạo ra, từ xe Audi đến môn đại số, từ món kem kẹo dẻo mềm đến thơ haiku, từ xây cầu treo đến bộ phim Bridgerton, rốt cuộc bản năng của chúng ta luôn hướng tới cùng một mục tiêu cơ bản và rõ ràng: cố gắng sống để truyền lại những bản sao nhỏ của chính mình.

Đó là sự thật mang tính tiên đề: cách tốt nhất để tồn tại là từ bỏ bất cứ điều gì không góp phần vào sự sinh tồn. Là lãng phí càng ít tài nguyên càng tốt vào những thứ không hiệu quả. Coyne nói với tôi: “Hành vi đã được nhào nặn để giúp chúng ta có được một kết quả như ý muốn”. Chúng ta làm những gì có hiệu quả. Chúng ta có xu hướng nhắm tới kết quả.

Tuy nhiên, nằm đâu đó giữa thôi thúc phải làm theo thứ mà ta thấy là đúng đắn - tức từ bỏ hướng đi không mấy hứa hẹn - và hành động bỏ cuộc, có một điều gì đó cản trở ta. Và đó là bí ẩn khiến tôi tò mò. Nếu bỏ cuộc là điều đúng đắn cần làm, tại sao chúng ta không làm điều đó thường xuyên hơn?

    Đọc tiếp

    Vet thuong 'bi cho lam con nuoi' cua Steve Jobs hinh anh

    Vết thương 'bị cho làm con nuôi' của Steve Jobs

    14:44 24/3/2026 14:44 24/3/2026

    0

    Chrisann Brennan, mối tình đầu thực sự của Jobs, từng nói rằng việc bị đem cho làm con nuôi đã để lại trong ông “những mảnh vỡ thủy tinh giắt đầy tâm hồn”.

    Cuu nha bao chinh phuc dinh Everest hinh anh

    Cựu nhà báo chinh phục đỉnh Everest

    23 phút trước 16:38 27/3/2026

    0

    Sách ảnh "Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không" ghi lại hành trình 12 năm tác giả Nguyễn Mạnh Duy sống, trải nghiệm và nghiên cứu văn hóa tại "xứ tuyết".

    Xay dung doi ngu bao chi sac ben tren mat tran tu tuong hinh anh

    Xây dựng đội ngũ báo chí sắc bén trên mặt trận tư tưởng

    31 phút trước 16:30 27/3/2026

    0

    Hội nghị “Nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026” nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: Đội ngũ người làm báo phải chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công trên mặt trận thông tin, dựa trên nền tảng lý luận vững, nghiệp vụ tinh và làm chủ công nghệ số.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

