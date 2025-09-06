Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quyết định gây phẫn nộ ở Chelsea

  • Thứ bảy, 6/9/2025 18:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chelsea đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ khi công bố giá vé ở vòng phân hạng Champions League mùa giải 2025/26.

Chelsea ép người hâm mộ mua vé cho 4 trận đấu ở Champions League.

CLB thành London vừa đưa ra một gói vé cho vòng phân hạng Champions League tại Stamford Bridge gặp Benfica, Ajax, Barcelona và Pafos. Đáng chú ý, người hâm mộ phải mua vé cho cả 4 trận, với mức giá cho một chỗ ngồi tại khu vực Matthew Harding Lower là 206 bảng, tương đương 51,5 bảng mỗi trận.

Các cổ động viên sở hữu vé mùa, vốn trả trả từ 700 đến 1.095 bảng mỗi năm, không hài lòng với quyết định yêu cầu họ phải mua gói vé riêng biệt. Họ cho rằng điều này ép buộc họ phải từ bỏ chỗ ngồi quen thuộc, hoặc phải ngồi ở một khu vực khác với tầm nhìn và không khí kém sôi động hơn.

Nhiều cổ động viên bày tỏ bất mãn vì mức giá 51 bảng mỗi trận là quá cao cho các trận đấu vòng phân hạng. Một người hâm mộ bình luận trên mạng xã hội: "Đây là trò đùa. Nếu bạn không mua gói vé này, bạn không thể đảm bảo được ngồi ở vị trí đã trả tiền suốt nhiều năm qua".

Cuối mùa giải trước, Chelsea từng công bố mức giá trên trời 12.500 bảng trong 2 trận sân nhà ở Premier League, gặp Liverpool và MU, dành cho những cổ động viên muốn sở hữu chỗ ngồi phía sau khu kỹ thuật (Dugout Club). Con số này tăng gấp đôi so với mùa 2023/24.

Việc Chelsea áp mức giá cao khiến các trận đấu tại Stamford Bridge hiếm khi bán hết vé, tạo làn sóng chỉ trích lớn từ người hâm mộ.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Minh Nghi

Quyết định phẫn nộ Chelsea Chelsea giá vé phẫn nộ

