Quyết định đưa Nico Williams vào ngõ cụt

Ở lại Athletic Bilbao từng là quyết định giàu cảm xúc, nhưng mùa giải tuột dốc đang khiến Nico Williams đối mặt những câu hỏi lớn nhất sự nghiệp.

Nico Williams chọn ở lại Bilbao với bản hợp đồng 10 năm.

Tháng 7/2025, Athletic Bilbao giữ chân Nico Williams bằng bản hợp đồng kéo dài tới năm 2035, kèm điều khoản giải phóng vào khoảng 87 triệu euro. Đó từng là tuyên bố mạnh mẽ của đội bóng xứ Basque, họ muốn xây dựng tương lai quanh ngôi sao chạy cánh sáng giá nhất của mình.

Khi ấy, Barcelona theo đuổi Nico rất quyết liệt nhưng không thể đáp ứng các yêu cầu tài chính. Một phần cũng vì Bilbao đứng ra khiếu nại tình hình tài chính bất ổn của Barca làm cuộc đàm phán giữa đôi bên không thể diễn ra.

Đội bóng xứ Catalonia sau đó chuyển hướng sang mượn Marcus Rashford từ Manchester United. Trên giấy tờ, Nico chọn sự ổn định, tình cảm và vai trò trung tâm tại CLB. Đó không phải quyết định sai ở thời điểm ấy, nhất là khi anh coi Bilbao là ngôi nhà thứ hai của mình.

Tuy nhiên, sự lựa chọn đôi khi dẫn đến một lối đi không mong muốn. Mùa này, Nico trải qua quãng thời gian nặng nề. Anh có chuỗi 9 trận liên tiếp không ghi bàn, lần gần nhất lập công đã từ tháng 1. Tổng đóng góp chỉ dừng ở 4 bàn và 2 kiến tạo, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng dành cho một cầu thủ từng được xem là tương lai của tuyển Tây Ban Nha.

Một phần nguyên nhân đến từ chấn thương háng dai dẳng. Nico phải nghỉ tới 16 trận từ đầu mùa, khiến nhịp thi đấu liên tục bị đứt gãy. Khi tốc độ và sự bùng nổ là vũ khí quan trọng nhất, việc mất cảm giác thi đấu khiến anh giảm đáng kể sức sát thương.

Trong khi đó, Rashford, phương án thay thế của Barca, lại tạo ra khác biệt với 13 bàn và 11 kiến tạo. So sánh này càng khiến quyết định của Nico bị soi xét.

Nico cùng Bilbao đang trải qua mùa giải chật vật và dở dang.

Nói rằng một lựa chọn đã “phá hủy sự nghiệp” là quá đà. Nico vẫn còn trẻ, còn hợp đồng dài hạn và vẫn sở hữu phẩm chất khiến nhiều CLB lớn thèm muốn. Một mùa giải khó khăn chưa đủ xóa sạch giá trị của anh.

Tuy nhiên, thực tế cũng rõ ràng: nếu chuyển tới Barcelona, Nico có thể đang chơi trong môi trường cạnh tranh hơn, được hỗ trợ bởi dàn cầu thủ chất lượng hơn và đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn.

Trong lúc Barca tiến gần chức vô địch La Liga 2025/26, Bilbao lại trôi xuống giữa bảng xếp hạng và cách nhóm dự Champions League tới 19 điểm.

Nico có thể đã không chọn sai CLB, nhưng có lẽ anh chọn sai thời điểm. Và giờ, điều quan trọng nhất không phải tiếc nuối Barcelona, mà là gấp rút trở lại với phong độ vốn có để mong níu kéo hy vọng có thể cùng Tây Ban Nha dự World Cup đang đến gần.

