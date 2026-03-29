Nhà vô địch Euro lao dốc không phanh

Nico Williams chuẩn bị trở lại thi đấu sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Cầu thủ chạy cánh của Athletic Bilbao lần gần nhất ra sân là ở bán kết lượt đi Copa del Rey gặp Real Sociedad hôm 11/2, trước khi phải nghỉ liên tiếp 7 trận. Phải đến tuần trước, anh mới có thể tập luyện trở lại cùng toàn đội, đánh dấu tín hiệu tích cực sau quá trình điều trị kéo dài.

Chấn thương khiến Nico gián đoạn về mặt thể chất và làm chững lại đà thăng tiến từng biến anh trở thành một trong những tài năng sáng giá nhất châu Âu. Đỉnh cao của cầu thủ sinh năm 2002 đến vào mùa hè 2024 và 2025, khi anh tỏa sáng trong màu áo tuyển Tây Ban Nha và lọt vào tầm ngắm của Barcelona. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng kể từ đó.

Mùa giải năm nay phản ánh rõ sự sa sút. Nico chỉ ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo, thi đấu 1.728 phút, tương đương 45% tổng thời gian có thể ra sân. Con số thấp hơn đáng kể so với mùa trước, khi anh vẫn kịp có 11 bàn thắng dù phong độ chưa thực sự ổn định. Sự tụt dốc còn được thể hiện qua định giá của Transfermarkt, khi giá trị của anh giảm từ 70 triệu euro xuống còn 50 triệu euro chỉ sau chưa đầy một năm.

Tình trạng của Nico cũng khiến HLV Luis de la Fuente đau đầu khi anh không có tên trong danh sách triệu tập gần nhất của tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, HLV Ernesto Valverde tỏ ra thận trọng, tránh đưa ra mốc thời gian cụ thể cho ngày trở lại của cậu học trò.