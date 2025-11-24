Quyết định của Thư Kỳ sau gần 10 năm kết hôn nhưng chưa có con

Thư Kỳ cho biết cô đang cân nhắc nhận con nuôi sau nhiều năm chưa thể có con. Chồng cô, đạo diễn Phùng Đức Luân, khẳng định hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của vợ.

Diễn viên Thư Kỳ và chồng là đạo diễn Phùng Đức Luân đã kết hôn gần 10 năm nhưng chưa có con. Gần đây, Thư Kỳ thừa nhận cô luôn mong muốn trở thành mẹ, và đã tìm đủ mọi cách nhưng may mắn chưa mỉm cười. Cũng vì thế, Thư Kỳ cho biết bản thân không loại trừ khả năng nhận con nuôi.

Theo China Times, tại một sự kiện mới đây, Phùng Đức Luân nói anh chỉ biết đến chia sẻ của vợ thông qua đồng nghiệp kể lại. Trước mong muốn có con của Thư Kỳ, anh khẳng định mình hoàn toàn ủng hộ. “Nếu ai cũng không sinh con, loài người rồi sẽ biến mất. Tôi nghĩ mình nên góp một phần”, anh nói.

Khi được hỏi về việc nhận con nuôi – điều Thư Kỳ từng đề cập – Phùng Đức Luân đáp ngay: “Tại sao lại không chứ? Cô ấy muốn thế nào thì làm thế đó”. Anh cũng cho biết hai vợ chồng không cần phải bàn bạc quá nhiều về điều này.

Trước câu hỏi về “tiến độ sinh con”, nam đạo diễn chuyển hướng khéo léo khi cho rằng nếu lựa chọn nhận con nuôi thì “không phải tốn nhiều công sức”. Câu trả lời trên được cho là ý khẳng định cả hai đều giữ tâm thế thoải mái trong vấn đề này.

Thư Kỳ và chồng kết hôn gần 10 năm nhưng chưa thể có con. Ảnh: China Times.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với MC Trịnh Du Linh mới đây, Thư Kỳ nói bản thân luôn mong muốn có con nhưng không thể. Cô thậm chí từng nghỉ làm một năm để bồi bổ sức khỏe, nghỉ ngơi, tập luyện và áp dụng nhiều phương pháp để có thể mang thai. Song do tuổi tác, sức khỏe, cơ địa, vợ chồng cô vẫn chưa có tin vui.

Bên cạnh đời sống gia đình, bộ phim đầu tay do Thư Kỳ đạo diễn – Girl – vừa ra mắt. Khi được hỏi liệu từng nghi ngờ khả năng của vợ, Phùng Đức Luân giải thích rằng anh chỉ tò mò vì sao kịch bản quá mỏng và ít thoại. Thư Kỳ trả lời rằng đó là phong cách của phim nghệ thuật, và anh hoàn toàn tôn trọng hướng đi của cô. Dù doanh thu không cao, Phùng Đức Luân cho rằng tác phẩm đã được liên hoan phim quốc tế công nhận, và không phải điều gì cũng cần đạt thành tích vượt trội.

Thư Kỳ là ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm như Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Phi thành vật nhiễu 2, Huyền thoại Trần Chân, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện, 12 con giáp, Nhiếp Ẩn Nương, Ma thổi đèn, Ngôi làng hạnh phúc...

Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân năm 2016 sau hai thập kỷ quen biết.