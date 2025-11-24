Running Man bị chỉ trích dữ dội

Running Man bị chỉ trích vì xuất hiện trò chơi được cho là có yếu tố quấy rối. Sự việc càng gây tranh cãi khi chương trình được phát sóng trong khung giờ gia đình.

Theo Chosun, chương trình Running Man đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi đưa lên sóng một trò chơi bị cho là lỗi thời và có yếu tố quấy rối tình dục đối với khách mời nữ.

Cụ thể, trong tập phát sóng ngày 23/11, hai diễn viên Ahn Eun Jin và Kim Moo Joon - đại diện bộ phim Kiss is Just Because! – góp mặt để quảng bá tác phẩm mới. Dựa trên tên phim, ê-kíp xây dựng trò chơi Hôn vô cớ, trong đó người bị bịt mắt phải nhận nụ hôn từ các thành viên rồi dựa vào cảm giác để đoán. Luật chơi yêu cầu nụ hôn để lại dấu son trên trán hoặc mặt người chơi.

Khi trò chơi bắt đầu, các thành viên nam liên tục đùa giỡn về khả năng được Ahn Eun Jin hôn. Một số phát ngôn như “tôi rất sẵn sàng, hôn môi cũng được” hay “phải hôn thêm lần nữa để chắc chắn” gây tranh cãi vì tạo cảm giác thúc ép nữ diễn viên.

Ahn Eun Jin lúng túng trước trò chơi. Ảnh: SBS.

Ahn Eun Jin nhiều lần tỏ ra lúng túng và cho biết cô không được thông báo rõ rằng phải hôn thật. Cuối cùng, cô chỉ để lại dấu son trên tay người chơi để hoàn thành luật.

“Trò chơi quá lỗi thời”, “xem mà khó chịu”, “không thể tin lại có nội dung như vậy năm 2025”, là một số bình luận của khán giả.

Trước đó, Running Man từng vướng một số tranh cãi liên quan đến các trò chơi tiếp xúc cơ thể hoặc tình huống gây khó xử cho khách mời. Tuy nhiên, sự việc lần này được đánh giá nghiêm trọng hơn do liên quan trực tiếp đến hành vi mang tính quấy rối và được phát sóng trong khung giờ dành cho gia đình.

Hiện phía chương trình chưa đưa ra phản hồi trước phản ứng trái chiều, trong khi khán giả tiếp tục yêu cầu ê-kíp xin lỗi và điều chỉnh nội dung để phù hợp với tiêu chuẩn phát sóng hiện nay.