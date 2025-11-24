Hồ Hạnh Nhi mở tiệc xa hoa

Hồ Hạnh Nhi và doanh nhân Lý Thừa Đức đã mời rất nhiều bạn bè trong giới giải trí tới bữa tiệc kỷ niệm 10 năm kết hôn.

HK01 đưa tin Hồ Hạnh Nhi và doanh nhân Lý Thừa Đức vừa tổ chức tiệc xa hoa để kỷ niệm 10 năm hôn nhân.

Trong bữa tiệc, nữ diễn viên diện chiếc váy dài màu trắng bạc, trông thanh lịch và quyến rũ, trong khi ông xã cô xuất hiện trong bộ vest tối màu. Cả hai tái hiện đám cưới của họ diễn ra cách đây 10 năm.

Cả hai đã mời nhiều bạn bè trong ngành giải trí đến tham dự và chứng kiến ​​khoảnh khắc ngọt ngào của họ. Bữa tiệc có thực đơn sang trọng, đắt đỏ.

Hình ảnh trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm kết hôn của Hồ Hạnh Nhi và chồng doanh nhân. Ảnh: HK01.

Hồ Hạnh Nhi vừa tròn 46 tuổi vào đầu tháng 11. Thời điểm đón tuổi mới, nữ diễn viên chia sẻ cô nhận được món quà sinh nhật bất ngờ từ chồng.

Sau đó, nữ diễn viên nhắn nhủ ông xã: "Cảm ơn chồng đã sắp xếp chuyến đi sinh nhật thư giãn này. Em đã ăn những món ngon, đặt điện thoại xuống và đi spa, mát-xa, vật lý trị liệu, phân tích da, tập gym, yoga hàng ngày. Em thậm chí mua sắm tại cửa hàng thời trang của khách sạn và mua một số món đồ yêu thích. Một chuyến đi vui vẻ và khỏe mạnh, cảm ơn anh Lý".

Cuộc hôn nhân của 2 người vừa qua trải qua sóng gió. Vào tháng 3, Lý Thừa Đức bị chụp ảnh đang ôm một người phụ nữ tại hộp đêm.

Vợ chồng diễn viên Mỹ nhân tâm kế đã có 10 năm bên nhau. Ảnh: HK01.

Sau đó, ngôi sao sinh năm 1979 lên tiếng bảo vệ chồng. Nữ diễn viên khẳng định cô quen biết người phụ nữ đó.

“Chồng tôi ôm cả hai ông chồng rồi mới ôm vợ của họ. Nhưng đoạn video được lan truyền đã bị chọn lọc và cắt dựng ở những khoảnh khắc dễ gây hiểu nhầm. Tôi đã hỏi lại rõ ràng và khẳng định không có gì đáng ngại cả. Chúng tôi hoàn toàn ổn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Mỹ nhân tâm kế, Thu Hương và Đường Bá Hổ, Năm ấy hoa vừa nở trăng vừa tròn, Anh hùng trong biển lửa III, Loạn thế giai nhân…