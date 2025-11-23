Nữ diễn viên đổi đời sau loạt video mặc hở hang chơi piano

Nữ diễn viên Lee Hae In chuyên mặc hở hang chơi piano mới đây thông báo cô mua tòa nhà mới trị giá 4 tỷ won (khoảng 2,7 triệu USD).

Mới đây, Lee Hae In cho biết cô đã mua tòa nhà trị giá 4 tỷ won (khoảng 2,7 triệu USD ). Trước đó, Lee Hae In tiết lộ lương hàng năm của cô là 100 triệu won.

Thông tin Lee Hae In đưa ra lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng Hàn Quốc. Từ gương mặt vô danh, Lee Hae In đã thực sự đổi đời dù cùng với đó là vô vàn tranh cãi, chỉ trích.

Từ vài năm trước, Lee Hae In đã là tâm điểm gây tranh cãi ở Hàn Quốc. Nữ diễn viên thường quay video chơi piano nhưng trong trang phục hở hang, phản cảm, thậm chí chỉ mặc nội y.

Lee Hae In thường gây sốc khi mặc hở hang chơi piano.

Theo News1, Lee Hae In đặt một chiếc gương ở phía sau để soi toàn bộ cơ thể cô. Hành động của Lee Hae In khiến khán giả tức giận. Họ cho rằng nữ diễn viên đang bất chấp mọi thứ, kể cả dùng chiêu trò thiếu văn minh để nổi tiếng.

Bất chấp phản ứng gay gắt từ công chúng, Lee Hae In khẳng định cô thấy thoải mái với những video đã đăng tải.

Trong chương trình Attack Sisters lên sóng trên Channel S, Lee Hae In chia sẻ về những tranh cãi.

Cô nói: "Tôi thực sự tò mò, tôi có nên mặc quần áo khi chơi piano không? Tôi đang làm một video về việc tôi chơi piano mà hầu như không mặc quần áo. Lúc đầu, tôi chỉ đăng vlog hàng ngày. Tuy nhiên, một lần tôi quay video chơi piano và mặc quần áo ôm sát khoe đường cong cơ thể, số lượt xem và người đăng ký thật đáng kinh ngạc”.

Lee Hae In thừa nhận cô áp lực về kinh tế. Sau khi tới Seoul năm 20 tuổi, Lee Hae In không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và phải tự lo liệu cho cuộc sống. Do đó, ngoài công việc diễn xuất, cô quay video hướng dẫn tập Pilates và làm nhiều công việc bán thời gian khác.

Lee Hae In (tên thật Lee Ji Young, sinh năm 1986) ra mắt trong nhóm nhạc Gangkiz năm 2012. Sau đó, cô rời nhóm và phát triển sự nghiệp diễn xuất qua một số bộ phim như A Poem a Day, The Three Witches, Inspiring Generation… Từ năm 2020, cô bắt đầu quay video chơi piano.