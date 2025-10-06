Quyết định chưa từng có trong lịch sử Rangers

Russell Martin bị CLB Rangers sa thải, khép lại triều đại ngắn ngủi nhất trong lịch sử đội bóng với vỏn vẹn 123 ngày nắm quyền.

HLV Russell Martin có thời gian tại vị ngắn nhất lịch sử Rangers.

Sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Falkirk hôm 5/10, ban lãnh đạo Rangers nhóm họp khẩn cấp và đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV 39 tuổi người Anh. Hai trợ lý Matt Gill và Mike Williamson cũng sẽ rời đội.

Thông báo của CLB nêu rõ: "Rangers Football Club xác nhận chia tay HLV trưởng Russell Martin. Dù quá trình chuyển giao luôn cần thời gian, kết quả hiện tại không đáp ứng được kỳ vọng. Chúng tôi cảm ơn Martin và các cộng sự vì những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua".

Martin được bổ nhiệm hồi tháng 6 theo bản hợp đồng 3 năm, ngay sau khi Rangers hoàn tất quá trình đổi chủ. Nhưng chỉ sau 4 tháng, ông bị buộc phải ra đi trong bối cảnh đội bóng mới thắng 1/7 trận ở giải VĐQG Scotland.

Trong nhiều tuần liền, các khán đài sân Ibrox vang lên tiếng hô đòi sa thải Martin. Tại Falkirk, sau trận hòa tệ hại, cựu HLV Southampton thậm chí phải rời sân bằng cửa phụ với sự hộ tống của cảnh sát.

Martin đến Glasgow với triết lý kiểm soát bóng, nhưng không thể thuyết phục cầu thủ và khán giả. Rangers chơi thiếu bản sắc, công cùn - thủ dở, và liên tiếp đánh rơi điểm trong các trận đấu tưởng như cầm chắc chiến thắng.

Sau cùng, Martin rời đi với chỉ một chiến thắng ở giải quốc nội, trở thành HLV chính thức có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử CLB.