HLV Benitez giờ ra sao?

Rafa Benitez trở thành tâm điểm chú ý khi được xem như ứng viên sáng giá cho vị trí huấn luyện viên trưởng Rangers.

Người hâm mộ Rangers đang hy vọng Benitez có thể giúp CLB vượt khó.

Ở tuổi 65, chiến lược gia người Tây Ban Nha tưởng như hết thời, thậm chí có nhiều tin đồn cựu HLV Liverpool có thể giải nghệ. Tuy nhiên, theo AS, Benitez chưa sẵn sàng giải nghệ và sẵn sàng trở lại với bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Rangers, gã khổng lồ của bóng đá Scotland đang cân nhắc sa thải HLV hiện tại, Russell Martin. Ban lãnh đạo Rangers đánh giá cao Benitez và đã bắt đầu đàm phán với HLV này.

Trước đó, vào tháng 2, khi Rangers sa thải HLV Phillipe Clement, Benitez từng được liên hệ cho vị trí thuyền trưởng CLB. Đến cuối cùng, HLV Russell Martin được Rangers chọn.

Tuy nhiên, với chuỗi kết quả tệ hại hiện tại, ban lãnh đạo CLB Scotland muốn mời Benitez ngồi vào ghế nóng. Trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph vào tháng 9, Benitez khẳng định ông vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp huấn luyện ở châu Âu.

Benitez rời Newcastle United vào mùa hè năm 2019 sau ba năm dẫn dắt đội bóng. Dù không thể giúp Newcastle trụ hạng Premier League khi tiếp quản vào cuối mùa giải 2015/16, ông đưa “Chích chòe” trở lại hạng đấu cao nhất bóng đá Anh ngay mùa sau đó, rồi xây dựng đội bóng thành một tập thể ổn định.

Sau Newcastle, Benitez dẫn dắt Celta Vigo nhưng bị sa thải vào năm 2024 khi chỉ giành được 5 chiến thắng trong 28 trận. Đầu năm nay, ông suýt nhận lời dẫn dắt Botafogo của Brazil.